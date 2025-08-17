明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

明年度總預算案將於21日通過行政院會。民進黨立委王定宇指出，按照原訂軍事投資、年度業務和人事費，再加計歷年特別預算攤算、政府將提出的7年期軍購特別預算，台灣明年度國防預算將達GDP3%以上，展現自我安全決心，盼藍白立委審查時不該找藉口刪減或凍結，傷害台灣實質國防實力。

今年整體國防預算達6470億元，占GDP約2.45%，除了國防補主管的預算4760億元，也包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元；依照主計總處預估的明年GDP28兆5910億元計算，若要達成總統目標，明年度GDP3％約為8577億元。

據推估，明年國防預算將是正成長，歲出規模可望達5000億元，而「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」皆為最後一個年度，尚有691億待執行，再加非營業基金800餘億元，以及下會期將送至立法院的7年期對美軍事採購特別預算，整體規模確定破8000億元。

王定宇指出，明年度國防預算，若按原先的軍事投資、業務費用、人事費用，再加上歷年的特別預算的攤算，及政府即將要提出的國防戰力提升7年期特別預算，台灣明年度國防預算將會達到3%以上，符合台灣主要盟友的彼此要求。

王定宇指出，若不納入特別預算，改採涵蓋反恐、海巡、退輔等相關國土韌性預算的「北約模式」計算，台灣明年度國防預算也能超出3%，達到川普政府要求的最低標，同時展現台灣重視自我安全。

王定宇強調，樂見台灣國防預算調升，藍白立委莫忘總統大選時朝野都強調國家安全，未來審查預算時，不要聽到各式各樣藉口，便以刪減、凍結降低，這將傷害我國實質的國防實力，也讓支援台灣的自由民主盟友誤判，是個危險訊號。

王定宇補充，明年度國防預算9月份將送進立法院，不管是提升的特別預算或年度常規的年度總預算，朝野都會好好把關，盼提升國防戰力，而國家安全沒有黨派顏色之分，希望大家一同支援台灣國防提升。

