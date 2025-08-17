快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

明年度總預算案將於21日通過行政院會。民進黨立委王定宇指出，按照原訂軍事投資、年度業務和人事費，再加計歷年特別預算攤算、政府將提出的7年期軍購特別預算，台灣明年度國防預算將達GDP3%以上，展現自我安全決心，盼藍白立委審查時不該找藉口刪減或凍結，傷害台灣實質國防實力。

今年整體國防預算達6470億元，占GDP約2.45%，除了國防補主管的預算4760億元，也包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元；依照主計總處預估的明年GDP28兆5910億元計算，若要達成總統目標，明年度GDP3％約為8577億元。

據推估，明年國防預算將是正成長，歲出規模可望達5000億元，而「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」皆為最後一個年度，尚有691億待執行，再加非營業基金800餘億元，以及下會期將送至立法院的7年期對美軍事採購特別預算，整體規模確定破8000億元。

王定宇指出，明年度國防預算，若按原先的軍事投資、業務費用、人事費用，再加上歷年的特別預算的攤算，及政府即將要提出的國防戰力提升7年期特別預算，台灣明年度國防預算將會達到3%以上，符合台灣主要盟友的彼此要求。

王定宇指出，若不納入特別預算，改採涵蓋反恐、海巡、退輔等相關國土韌性預算的「北約模式」計算，台灣明年度國防預算也能超出3%，達到川普政府要求的最低標，同時展現台灣重視自我安全。

王定宇強調，樂見台灣國防預算調升，藍白立委莫忘總統大選時朝野都強調國家安全，未來審查預算時，不要聽到各式各樣藉口，便以刪減、凍結降低，這將傷害我國實質的國防實力，也讓支援台灣的自由民主盟友誤判，是個危險訊號。

王定宇補充，明年度國防預算9月份將送進立法院，不管是提升的特別預算或年度常規的年度總預算，朝野都會好好把關，盼提升國防戰力，而國家安全沒有黨派顏色之分，希望大家一同支援台灣國防提升。

規模 王定宇 國防預算

延伸閱讀

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

國民黨版「南方四賤客」炸裂！綠控影射賴清德 藍酸：此地無銀三百兩

王定宇轟「萊爾校長」CF造謠賴清德 國民黨：對號入座恐被踢下車

遭南韓批外交失禮 王定宇建議政委林明昕親致電致歉

相關新聞

國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

傳行政院本周就將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算可能逾8000億元，達到GDP3％，引發關注。國民黨立委林沛祥今...

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

明年度總預算案將於21日通過行政院會。民進黨立委王定宇指出，按照原訂軍事投資、年度業務和人事費，再加計歷年特別預算攤算、...

陸軍無人機轉列耗材或彈藥類　學者：讓採購更快速

為快速籌獲無人機，陸軍司令部今天證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。學...

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

1951年「周一西事件」，指的是在國軍有一定地位的周至柔利用權勢偽造文件，協助獨子周一西逃避美國兵役。軍事歷史上，周至柔雖有航空救國的信念與行動，但護子心切，曾經讓中華民國大使館在美國華府出盡洋相。 資深記者高凌雲告訴你，為何這件事在當時還牽扯到宋美齡，以及當時向國外媒體「爆料」的勁道有多大。

國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

國防部日前向立法院提出年度追加預算，總額達5703萬8000元，分別挹注軍事情報作業、戰備通訊及武器裝備與設施整備業務，...

退將參與陸九三閱兵 顧立雄：依規定處置

今年是二次大戰結束八十周年，中國大陸積極辦理「九三閱兵」紀念「抗戰勝利」，並邀請我方退役軍人參與。國防部長顧立雄昨表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。