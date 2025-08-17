國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

傳行政院本周就將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算可能逾8000億元，達到GDP3％，引發關注。國民黨立委林沛祥今天表示，重點在於實質增強國防量能，比如戰機、空中預警機過去是否如期交貨、未來是否升級型號？又如何能留住飛行員，而非一天到晚玩數字遊戲。

林沛祥認為，金額本身不是重點，重點是國防部應思考如何增強我國防實力，是實質上的增強，譬如有編大筆預算買新的戰機，但過去採購的F-16V到底交貨了沒？若沒交貨，這樣的金額該如何計算及討回？若真的要購買新的戰機，是否對方飛行教官能到台灣來好好訓練我國飛行員？同時，我國的飛行員能夠繼續留人？而非過勞導致提早退役。

林沛祥指出，有關國防量能，提前知道敵情也是重點，我國現在空中預警機的型式、型號都相對老舊，或許無法符合現代戰爭，是否可以請美國或先進國家售予我國更先進的空中預警機，像是E-3T之類的，這樣才能確實增加我國國防能量，而不是一天到晚玩數字遊戲，討論到底是8000億、9000億元，還是1兆元。

