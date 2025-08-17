陸軍無人機轉列耗材或彈藥類　學者：讓採購更快速

為快速籌獲無人機，陸軍司令部今天證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。學者蘇紫雲分析，此舉讓採購流程更彈性迅速，更彰顯國軍觀念大幅進步。

各類型無人機的戰術戰法應用於俄烏戰爭及各類衝突中備受關注，各國也積極強化無人機實力，台灣更透過軍購、國造等方式籌獲包括小、中、大型等各類無人機。

例如，國防部軍備局生產製造中心，規劃民國115年將採購1萬1270架無人機、116年採購3萬7480架無人機；另外，軍備局與民間共同研製的「投彈式」、「自殺式」無人機也在上週軍聞社節目「國防線上」首度披露，顯示台灣快速籌獲無人機的決心。

由於中小型無人機在戰場運用上消耗量大，例如投彈式、自殺式無人機即為一次性攻擊的消耗品，因此美軍已將最小型一類、二類無人機歸納為消耗品，媒體報導，國軍也仿效將無人機轉列耗材或彈藥。

陸軍司令部對此證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，規劃依無人機運用方式及特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。

針對訓練方式，陸軍說明，建案獲裝的無人機，將採委商代訓及接裝訓練等方式取得無人機操作相關證書；另透由無人機訓練中心，同步建立各型無人機師資能量，結訓人員返回單位實施擴訓，以滿足任務實需。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，編列為耗材或彈藥而非一般裝備的優勢，在於讓採購流程更彈性、迅速，也彰顯國軍觀念的大幅進步，不僅可與民間廠商配合並大幅生產。

他指出，若以俄烏戰場觀察，為何烏克蘭一年要生產300萬架，原因在小型無人機的穿透率約10%左右，意即100架中會有10架順利抵達攻擊目標區，因此能否快速生產相當重要，藉此讓國軍能在海上或岸際抵禦中共入侵、嚇阻敵人。

