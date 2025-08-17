中共將發射運載火箭經過台灣防空識別區 國軍監控應處

快訊

中央社／ 台北17日電

國防部揭露中共運載火箭發射情況指出，中共今天將在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，預計朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

另外，國防部上午也發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機6架次（其中2架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域）、共艦5艘，持續在台海周邊活動。

中共 火箭 國防部

國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

傳行政院本周就將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算可能逾8000億元，達到GDP3％，引發關注。國民黨立委林沛祥今...

陸軍無人機轉列耗材或彈藥類　學者：讓採購更快速

為快速籌獲無人機，陸軍司令部今天證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。學...

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

1951年「周一西事件」，指的是在國軍有一定地位的周至柔利用權勢偽造文件，協助獨子周一西逃避美國兵役。軍事歷史上，周至柔雖有航空救國的信念與行動，但護子心切，曾經讓中華民國大使館在美國華府出盡洋相。 資深記者高凌雲告訴你，為何這件事在當時還牽扯到宋美齡，以及當時向國外媒體「爆料」的勁道有多大。

國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

國防部日前向立法院提出年度追加預算，總額達5703萬8000元，分別挹注軍事情報作業、戰備通訊及武器裝備與設施整備業務，...

退將參與陸九三閱兵 顧立雄：依規定處置

今年是二次大戰結束八十周年，中國大陸積極辦理「九三閱兵」紀念「抗戰勝利」，並邀請我方退役軍人參與。國防部長顧立雄昨表示，...

抗戰勝利80周年 國防部公布紀念音樂會及慶祝軍人節系列活動

今天是二次大戰日本宣布投降80周年，國防部今天公布「二戰暨抗戰勝利80週年紀念音樂會」以及慶祝九三軍人節等一系列活動。國...

