國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

國防部日前向立法院提出年度追加預算，總額達5703萬8000元，分別挹注軍事情報作業、戰備通訊及武器裝備與設施整備業務，追加預算以情報業務為大宗，其中也包括防範生物恐攻的生物防護研究預算。

國防部在今年度歲出追加預算，情報業務項下原預算數23億1722萬8000元，今年度追加5562萬5000元。主要內容包括軍事情報作業原預算數9億2234萬3000元，今年度追加322萬9000元，以辦理軍事情報教育訓練、蒐集、研整及運用等所需經費；軍事合作交流原預算數3億5768萬3000元，今年度追239萬6000元，以辦理機敏國家或地區軍事合作交流等所需經費。

而在戰備通訊方面，今年度原預算數為4億5660萬4000元，年度追加77萬1000元，以辦理戰備通信電子戰及資訊戰所需經費。

在武器裝備與設施方面，今年度科目原預算數84億251萬1000元，年度追加64萬2000元。內容包括武器裝備整備購製原預算數28億4047萬9000元，今年度追加26萬5000元，以辦理武器裝備籌購專案管理等所需經費；通信電子裝備及戰管設施原預算數50億4488萬7000元，年度追加27萬2000元，以辦理戰情系統提升等所需經費；生物防護研究原預算數2億9585萬6000元，今年度追加10萬5000元，以辦理生物檢測系統訓練等所需經費。

國防醫學院預防醫學研究所擁有全台唯一的生物安全第4級實驗室，並興建第2座，可針對高危險病原與毒素進行偵測、檢驗及防護，衛福部疾管署去年起與國醫簽定生物防護應變隊訓練、認證與代訓採檢隊員合作計畫，今年起由預醫所辦理相關認證，透過空氣監測採樣系統、無人載具系統及環境採檢等課程，強化我國針對生物恐攻及生物病原危安事件的應變能力，嚴防生物恐攻。

商品推薦