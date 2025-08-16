中共28機艦擾台 國軍嚴密監控應處

近年國際地緣局勢變動激烈，美中兩大陣營對抗格局已成形，台海情勢也備受矚目。時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）預測的「戴維森窗口」，示警2027年可能是台灣最危險的時刻，波蘭7月底也加入「戴維森窗口」的呼應行列，凸顯美歐對台海局勢的極端焦慮。但長期研究中共的戰略學者指出，從中共的表述來看，對台灣最危險的時間點不是2027年，而是這個時段。

