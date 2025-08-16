快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

中共28機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北16日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲21架次共機，其中13架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共28機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天下午4時45分，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主戰機及無人機，其中11架次逾越海峽中線進入北部空域。

國軍另於昨天上午9時5分至昨天上午9時25分，在台灣西南空域偵獲中共2架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 中共 國防部 海峽中線

延伸閱讀

抗戰勝利80周年 國防部公布紀念音樂會及慶祝軍人節系列活動

中共14機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共10機艦襲擾台灣 國軍嚴密監控應處

楊柳颱風侵台前夕 14共機6共艦出海擾台

相關新聞

退將參與陸九三閱兵 顧立雄：依規定處置

今年是二次大戰結束八十周年，中國大陸積極辦理「九三閱兵」紀念「抗戰勝利」，並邀請我方退役軍人參與。國防部長顧立雄昨表示，...

抗戰勝利80周年 國防部公布紀念音樂會及慶祝軍人節系列活動

今天是二次大戰日本宣布投降80周年，國防部今天公布「二戰暨抗戰勝利80週年紀念音樂會」以及慶祝九三軍人節等一系列活動。國...

購美軍備「商售」可列台美貿易額 顧立雄：大部分還是軍購

台灣向美國購買軍備能否列入台美貿易額，受外界關注討論。外交部次長陳明祺昨表示，經過軍售（FMS）管道不計入貿易額，但「商...

禁退將參與中共九三閱兵 顧立雄：違者依規定處置

陸委會昨宣布禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定身分人員出席中共「九三閱兵」及其官方相關活動。國防部長...

波蘭示警台灣2027有危險？專家：這個時間點更關鍵

近年國際地緣局勢變動激烈，美中兩大陣營對抗格局已成形，台海情勢也備受矚目。時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）預測的「戴維森窗口」，示警2027年可能是台灣最危險的時刻，波蘭7月底也加入「戴維森窗口」的呼應行列，凸顯美歐對台海局勢的極端焦慮。但長期研究中共的戰略學者指出，從中共的表述來看，對台灣最危險的時間點不是2027年，而是這個時段。

民用卡車發射地獄火飛彈 專家：非對稱建軍的進步

國防部透過軍媒披露研製「車裝地獄火飛彈系統」，引來正反兩面討論。專家表示，軍備體系能構想非對稱建軍形態並勇於嘗試變通，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。