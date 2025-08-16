快訊

陳冠廷：支持購美軍備納貿易額 擴大關稅談判籌碼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄昨天指出「對外採購軍備大部分仍以軍購為主，商購比例仍相當低」，民進黨立法委員陳冠廷表示，提升商售軍備比例，不僅能引進更多先進裝備，也可將其計入台美雙邊貿易額，在未來關稅談判中增加台灣的籌碼，降低在談判過程中犧牲脆弱產業的風險。

陳冠廷指出，他先前就曾指出應建立「安全＋經貿」的整合戰略，各國在與美方進行關稅協商時，往往必須面對農業、製造業等敏感產業的壓力與讓步，但若能將軍備商售列入貿易額，將國防安全納入談判籌碼，不僅能提升防衛能力，還能在談判桌上換取更有利的條件。

陳冠廷說，例如與美國民間國防科技公司合作採購無人載具、人工智慧監測系統、衛星通訊設備等，或參與美國造艦計畫、採購海巡艦艇或海纜修復船，都屬於商業交易模式，能直接反映在雙邊貿易數據中，這些合作既能讓台灣快速獲取最新科技，也能提升我方在經貿談判中的談判力。

陳冠廷表示，安全議題若能增加經貿談判籌碼，還能避免脆弱產業遭到影響。台灣應把防衛能力與貿易談判結合，讓安全本身成為可計算、可鞏固台灣利益的機會。

陳冠廷指出，他樂見擴大商售軍備比例，爭取更多與美方的科技與產業合作，讓台灣在關稅談判中不再只是被動接受，而是能以安全為基礎，開拓安全力量，產業利益與經濟發展空間。

