退將參與陸九三閱兵 顧立雄：依規定處置

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
國防部長顧立雄表示，陸委會已說明很清楚，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄表示，陸委會已說明很清楚，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。圖／聯合報系資料照

今年是二次大戰結束八十周年，中國大陸積極辦理「九三閱兵」紀念「抗戰勝利」，並邀請我方退役軍人參與。國防部顧立雄昨表示，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。

陸委會日前表示，禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定身分人員出席中共「九三閱兵」及其官方相關活動。

顧立雄昨在立法院被問及中共九三閱兵相關問題時表示，約制少將以上的人員，如果還在赴陸管制期間得經過許可，不可能赴陸；若超過管制期限人員參加中共九三閱兵等相關活動，陸委會認定違反兩岸人民關係條例第九條之三，將依照相關規定處置。

中共 國防部 陸委會 顧立雄

相關新聞

美軍依賴陸企「飛彈防禦」最嚴重 空軍供應鏈愈來愈紅

美國國防工業面臨供應鏈嚴重依賴中國大陸承包商的挑戰，尤其在關鍵礦物如石墨、鎵等稀土、礦產供應，影響77.7%的武器系統。中國大陸承包商控制供應鏈核心位置，報告指出空軍對中國供應商依賴不降反升，且國防彈藥庫存不足，將在台海衝突可能一周耗盡所有長程飛彈。 編譯江昱蓁綜整不同來源文章，告訴你美國國防工業準備不足的現狀，以及，可能影響印太地區嚇阻戰略效力。

波蘭示警台灣2027有危險？專家：這個時間點更關鍵

近年國際地緣局勢變動激烈，美中兩大陣營對抗格局已成形，台海情勢也備受矚目。時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）預測的「戴維森窗口」，示警2027年可能是台灣最危險的時刻，波蘭7月底也加入「戴維森窗口」的呼應行列，凸顯美歐對台海局勢的極端焦慮。但長期研究中共的戰略學者指出，從中共的表述來看，對台灣最危險的時間點不是2027年，而是這個時段。

