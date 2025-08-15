抗戰勝利80周年 國防部公布紀念音樂會及慶祝軍人節系列活動

今天是二次大戰日本宣布投降80周年，國防部今天公布「二戰暨抗戰勝利80週年紀念音樂會」以及慶祝九三軍人節等一系列活動。國防部表示，慶祝軍人節系列活動邁入第十年，國防部今年規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目，除了8月21日舉辦紀念音樂會外，也將持續辦理職棒敬軍主題賽、香堤大道國軍嘉年華及台北101點燈等一系列活動。

國防部表示，適逢二戰暨抗戰勝利八十週年，國防部規劃於8月21日晚間7時，在台北國際會議中心大會堂舉辦紀念音樂會，以「Memory becomes Mission－記憶化成使命」為主題，融合經典歌曲、特技舞蹈、樂團演奏、光雕投影與動畫影像，打造沉浸式舞台體驗，深刻體會和平無價，戰爭無贏家，並凝聚「反侵略、護家園」的行動意志，共同抵抗威權擴張，珍惜得來不易的民主自由。

國防部同時表示，「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」將於9月2日，在國防部博愛營區隆重舉行，由賴清德總統主持，表揚國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻（個人、團體）獎、推動全民國防教育考核評鑑績優單位、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等7大類、188個獎項，並邀請獲獎者眷屬共同見證榮耀，藉此表彰績優典範，激勵士氣。

深受官兵與眷屬喜愛的「職棒敬軍主題賽」，今年再度與中華職棒合作，自7月19日至8月31日共舉辦8場賽事。而同樣廣獲好評的戶外展演、體驗活動，今年將重返台北香堤大道，並且擴大辦理「2025國軍嘉年華」，於8月24日下午2時至晚間9時，安排各類型社團陳展暨互動體驗，包含憲兵重機陳展、服裝體驗、飛機模型、迷彩塗裝、VR射擊、乖乖巨型扭蛋機等互動區，並邀請藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輪番上陣，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，邀請全民與官兵共度軍人節。

另外，軍方今年持續與台北101攜手，在9月3日舉行「敬軍點燈」儀式，並於9月份平日期間開放國軍官兵憑軍人證線上預約，可攜二位直系親屬免費登上89樓景觀台，欣賞台北城市美景。國防部福利事業管理處也和異業結盟的特約商店攜手合作，嘉惠官兵及軍（榮）眷屬，凡持軍人證或福利證，即享8至9.5折不等優惠。國防部今年也持續與國內知名品牌合作，推出「榮耀九三乖乖」及「運動舒跑飲料限定版」兩款敬軍聯名商品，將全民對國軍的支持融入日常。

國防部公布「二戰暨抗戰勝利八十週年紀念音樂會」以及「職棒敬軍主題賽」等一系列慶祝九三軍人節活動。圖／軍聞社提供

