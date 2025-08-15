購美軍備「商售」可列台美貿易額 顧立雄：大部分還是軍購

台灣向美國購買軍備能否列入台美貿易額，受外界關注討論。外交部次長陳明祺昨表示，經過軍售（FMS）管道不計入貿易額，但「商售」（商購）有計入，希望將軍售一併考慮進來。國防部長顧立雄今說明，對外大部分對外採購的軍備部分，還是軍購，商購比例還是相當低。

顧立雄今上午赴立法院院會備詢前，受訪被問及台灣對美的軍購中「商售」（商購）占多少比例，顧立雄表示，大部分對外採購軍備的部分，以對外的商購的比例來講，大部分還是「軍購」，那只有少部分、相當少的部分是對國外商購。

顧立雄說明，當然分成國內委製跟國外商購，所以，如果不講國內委製的話，國外商購的部分跟軍購比起來的話，商購的比例還是相當低，大部分都是軍購。

商品推薦