禁退將參與中共九三閱兵 顧立雄：違者依規定處置

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部長顧立雄今表示，陸委會已說明很清楚，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄今表示，陸委會已說明很清楚，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。圖／聯合報系資料照

陸委會昨宣布禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定身分人員出席中共「九三閱兵」及其官方相關活動。國防部顧立雄今表示，陸委會已說明很清楚，兩岸人民關係條例有約制少將以上人員赴陸，若超過管制期限人員參加，國防部將依相關規定處置。

立法院會今上午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。顧立雄受訪時被問及如何看待陸委會禁止中央與地方政府人員出席中共九三閱兵與官方主導相關活動。

顧立雄表示，陸委會已說明很清楚，就是依據兩岸人民關係條例的第9條之3約制少將以上的人員，如果還在赴陸管制期間得經過許可，因此不可能赴陸；若超過管制期限人員參加中共九三閱兵等相關活動，陸委會認定違反兩岸人民關係條例第9條之3，將依照相關規定處置。

根據兩岸人民關係條例第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之妨害國家尊嚴行為。

