中共14機艦擾台 國軍嚴密監控應處
國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲7架次共機，其中2架次逾越海峽中線進入北部空域，並偵獲共艦7艘，總計中共14機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時35分至昨天下午4時55分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機，其中2架次主戰機逾越海峽中線進入北部空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
