民用卡車發射地獄火飛彈 專家：非對稱建軍的進步

國防部透過軍媒披露研製「車裝地獄火飛彈系統」，引來正反兩面討論。專家表示，軍備體系能構想非對稱建軍形態並勇於嘗試變通，可視為進步，應予肯定鼓勵，而非批評苛責。

「車裝地獄火飛彈系統」今天透過「國防線上」節目曝光，以民用貨車「去識別化」作為發射地獄火飛彈的機動載台。有網友質疑此舉是否違反交戰守則，戰時在戰區裡的民用卡車，恐怕因此遭敵軍無差別攻擊。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文評論表示，為「去識別化」而用這麼大一台車來裝幾枚地獄火，而且還是幾乎沒有越野能力的底盤，真不知是否值得？

他說，其實採用類似瑞典RBS-17人員背負型的發射模組，再搭配越野機車或ATV這樣載具 ，甚至任何民用車輛應該就可以了。分散性、存活性，成本各方面應該都會比較好。

梅復興說，209廠研發的「車裝地獄火飛彈系統」，應該還只是原型，仍有精進空間，而且軍備體系能想出這樣的非對稱建軍形態並勇於嘗試變通，也可視為是個進步了，應予肯定鼓勵，而非批評苛責。

商品推薦