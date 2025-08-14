紀念814勝利88周年 空軍司令勉勵官兵傳承抗戰精神
空軍司令鄭榮豐上將今天主持「814空戰勝利88週年」紀念活動，勉勵全體官兵傳承抗戰精神，精進專業技能，強化國防戰力，持續贏得民眾支持與信賴。
軍事新聞通訊社今天報導，空軍司令部今天舉辦「814空戰勝利88週年」紀念活動，鄭榮豐恭賀榮獲忠勤勳章、各類楷模、體育競賽優勝及團體獎項的官兵，肯定他們在年度整體表現上的努力與付出，並期許全體官兵以此為激勵。
鄭榮豐在紀念活動回顧814空戰勝利歷史時指出，民國26年杭州筧橋機場上空，上校高志航率先擊落敵機，打響抗戰首勝，不僅鼓舞全國軍民抗戰決心，更奠定「有我無敵、冒險犯難、以寡擊眾、以弱擊強」的精神基礎；他強調，雖當前情勢嚴峻，但國軍必須延續先烈精神，堅定守護國家與自由民主的信念。
針對勉勵官兵的四點期許，鄭榮豐首先強調「培養專業專才，建立品牌」，期望官兵除精通本職學能外，亦能結合興趣跨域專精，掌握新興科技應用，提升個人競爭力；其次為「學習外語，終身受用」，鼓勵運用國軍推動的雙語政策與進修機會，提升外語能力，以利國際交流與任務執行。
第三為「遵守規定，服從命令」，鄭榮豐指出，遵守安全程序是保命與維繫部隊戰力的關鍵，務必落實操作規範，確保任務順遂；最後勉勵官兵「愛國家、愛工作、愛百姓」，平時以良好形象與紀律爭取民眾支持，戰時以忠誠與專業守護國家安全。
鄭榮豐最後期勉全體官兵謹記814空戰先烈事蹟，延續抗戰精神，落實安全與專業，凝聚全民國防力量，確保國家安全與區域和平。
