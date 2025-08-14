軍方公開「車裝地獄火飛彈系統」等5項自主研發武器

國防部推動國防自主，今天在莒光日「國防線上」節目中，一口氣釋出「車裝地獄火飛彈系統」、「105公厘輪型戰車」等5項研發中的新式裝備，同時也公布T112步槍自動化生產線。彰顯國防工業自研自製的成果

軍方首次公布「車裝飛彈系統」利用去識別化的商用貨車為平台，改裝直升機地獄火飛彈發射裝置，整合飛彈、火控系統，在克服地形、地貌影響及如何鎖定目標的挑戰後，可發揮隱蔽部署、即時應對及靈活打擊等特性，能有效提升部隊反裝甲與防空作戰能力。

同時，軍方也公開曾在今年漢光41號演習中測試的新式城市迷彩，軍方定名為「環境迷彩野戰服」，根據軍方說明，新式環境迷彩服融入地形分析與色彩遮蔽技術，同時提升舒適性與耐用性，強化透氣性與快乾性，吸水性提升4至5倍、耐磨性提升2至3倍，透過小部隊試用及漢光演習執行驗證，蒐整相關參數及官兵意見，將持續滾動式精進研改。

軍方同時也公布105公厘輪型戰車，除了畫面中披露的D3樣車外，另也出現2輛原型車接受越野、爬坡、行進間與靜止間射擊等多項測試，軍方指出，輪型戰車使用105公厘低後座力戰車砲、新型觀測與射控系統，具備2000公尺以上有效射程與500公厘裝甲穿透力，最大時速超過100公里，巡航里程也可達500公里。不過對於外界關切的車身高度、重心是否過高問題，軍方強調空間優化，不過並未進一步說明。

另外，軍方也公布「偵搜戰術輪車」，可搭載5名官兵，配備配備光電偵蒐系統、​12.7公厘遙控槍塔與煙幕彈發射器，可通過高達0.45公尺垂直障礙、60%斜坡與0.7公尺水深，具備高度機動力、火力、輕裝甲防護力及遠距偵搜能力，可配合多種任務型態，執行地面搜索、警戒及掩護任務。

「國防線上」單元同時公布軍備局202廠整合民間能量研發的多款多功能無人機系統，包括「FPV(沉浸式)無人機」、「投彈式無人機」、「自殺式無人機」、「監偵型無人機」；另外，軍備局205廠也從113年起建置全新自動化槍管生產線，投入量產T112步槍槍管，​提高槍管精度及耐用性，100公尺彈著散布由14公分降至9.8公分；槍管使用壽命從6000發提高至10000發以上。

軍方強調，國防自主不是口號，而是從技術研發到實戰應用，每個環節都需要國人的共同努力。國軍持續精進自研自製理念，打造更堅韌有力的防衛力量，守護台灣的民主自由與安全。 軍方「國防線上」節目，公布軍備局202廠整合民間能量研發的多款多功能無人機系統，包括「FPV(沉浸式)無人機」、「投彈式無人機」、「自殺式無人機」、「監偵型無人機」。圖／軍聞社Youtube頻道 軍方公布「偵搜戰術輪車」，可搭載5名官兵，配備配備光電偵蒐系統、​12.7公厘遙控槍塔與煙幕彈發射器，可通過高達0.45公尺垂直障礙、60%斜坡與0.7公尺水深，具備高度機動力、火力、輕裝甲防護力及遠距偵搜能力。圖／軍聞社Youtube頻道 軍方公開曾在今年漢光41號演習中測試的新式城市迷彩，定名為「環境迷彩野戰服」，融入地形分析與色彩遮蔽技術，同時提升舒適性與耐用性，強化透氣性與快乾性。圖／軍聞社Youtube頻道 軍方公布研製中的105公厘輪型戰車，披露D3樣車，使用105公厘低後座力戰車砲，新型觀測與射控系統，具備2000公尺以上有效射程與500公厘裝甲穿透力，最大時速超過100公里，巡航里程也可達500公里。圖／軍聞社Youtube頻道

商品推薦