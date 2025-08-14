國防部官宣 新型國造105輪型戰車D3樣車清晰亮相

國防部今日透由「國防線上」節目，釋出軍備局研製105輪型戰車清晰畫面，內容指輪型戰車巡航里程達500公里、最高時速達100公里，配備新型觀測與射控系統，可精準打擊提高作戰效率。

由軍聞社製作的「國防線上」最新一集為聚焦國防自主備研製，披露5項新式國造軍備。國防部表示，105輪型戰車由軍備局202廠研發，具高度機動性與強大火力，歷經優化，大幅強化性能，可快速投入各式作戰場景，強化地面作戰能力。

國防部指出，105輪型戰車主武裝為105公厘膛線砲，具2000公尺以上有效射程，與500公厘裝甲穿透力，砲塔搭配電控伺服系統，可大幅提高射擊精度，車內空間及防護力都獲得優化，裝甲可抵禦30公厘穿甲彈。

