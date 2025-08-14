快訊

新式基地完成整建實施戰備 海鋒機動5中隊進駐北海岸

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍位於北海岸一處反艦飛彈基地完成整建並展開戰備運作，除維持原轄有固定陣地雄2反艦飛彈的海鋒3中隊編制外，另混編新成軍的海鋒機動第5中隊，進駐機動雄2、雄3增程型反艦飛彈車。圖／取自Google Earth
海軍位於北海岸一處反艦飛彈基地完成整建並展開戰備運作，除維持原轄有固定陣地雄2反艦飛彈的海鋒3中隊編制外，另混編新成軍的海鋒機動第5中隊，進駐機動雄2、雄3增程型反艦飛彈車。圖／取自Google Earth

海軍位於北海岸一處反艦飛彈基地完成整建並展開戰備運作，除維持原轄有固定陣地雄2反艦飛彈的海鋒3中隊編制外，另混編新成軍的海鋒機動第5中隊，進駐機動雄2、雄3增程型反艦飛彈車。未來基地將接裝美製機動型魚叉反艦飛彈，進一步強化北部中樞外圍反制敵艦的戰力部署。

位於三芝大片頭海際的海鋒3中隊，營區部署固定式雄二反艦飛彈，早年原本是偽裝示範陣地，營區內建設有操場與升旗台，但經反覘後視為無效偽裝。而陣地曾由前總統蔡英文親自視導而公開曝光。基地前與海軍微波通訊站芝通營區比鄰。

因應海鋒大隊擴編接裝增程型雄風3型與魚叉岸置反艦系統，海鋒3中隊基地2022年展開整建，由中科院督工，2024年11月完工驗收，營區建設完善車庫建築，進駐雄二及雄三機動反艦飛彈車，能有效擴大北部海岸遠程反艦戰力部署。基地也擴大營區周邊放列陣地，並有營區與營外道路可抵達，戰時可供友軍機動式復仇者或天弓3型防空飛彈進駐，為陣地提供防空掩護，反制敵軍奇襲，當地營外道路即由空軍列管。

過去海鋒大隊各陣地都屬獨立作戰性質，但面對敵軍飛彈攻擊，只能仰賴周邊友軍防空飛彈掩護，許多陣地位於山巔水涯，周邊未部署防空飛彈，只能自求多福。海鋒3中隊結合傳送敵艦位置的微波站，屬重要陣地，整建基地時在周邊擴大建設許多放列陣地，戰時可供友軍機動防空

三芝大片頭海際的海鋒3中隊基地，現混編機動5中隊，營區最高指揮官提升為中校隊長，由5中隊主官出任。7月國軍漢光41號實兵操演期間，機動進駐八里八仙樂園供賴總統視導的機動式雄3增程型反艦飛彈，即來自海鋒機動5中隊。

飛彈 海軍 八仙樂園

