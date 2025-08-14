快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

對美採購武器抵貿易額？外交部：軍售不算、商售才算

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺（左）與行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）出席立法院會議。記者曾吉松／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請政府部門報告對美關稅談判進度，外交部次長陳明祺（左）與行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）出席立法院會議。記者曾吉松／攝影

我對美關稅還在談判中，美國媒體報導川普政府在過程中計畫敦促台灣增加軍費，不過，外交部政務次長陳明祺在立法院外交及國防委員會表示，若是透過美國軍售管道，是不算在台美貿易額中，商售才算，而台灣採購武器裝備的狀況是直接軍售大於商售。

華盛頓郵報9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。針對關稅談判是否涉及軍購，行政院副院長鄭麗君11日說，已向美方表達總統賴清德宣示國防預算要達超過GPD3%以上目標，因此在談判中沒進一步討論。

立法院外交及國防委員會今邀請相關部會說明台美關稅等案進展。

國民黨立委馬文君詢問，若沒有在談判中進一步討論軍購，是不是代表未來台灣與美國簽約時，內容不包含台灣國防預算金額或比率的條款；經貿辦副總談判代表顏慧欣說，在會中已重申賴總統立場，目前談判都在進行中；陳明祺則說，相關談判結果還涉及預算審查，一定會遵循相關規定。

馬文君再次確認，「若沒談判最後還寫在裡面，是美國說了算嗎？」陳明祺表示，「當然不是」，會將談判結果送立院。

國民黨立委賴士葆則詢問，台灣對美國的軍購金額，是否算在貿易額中。

陳明祺說，「若是經過軍售管道，是不算在我們貿易的，因為軍售對口是美國國防部，不會算在直接貿易帳上。」陳明祺也說，美國對台灣的直接軍售是大於商售。

賴士葆抱怨這樣計算並不公平，主張無論美國對台軍售或商售，都應該算進雙邊貿易額中。

顏慧欣表示，台美談判基本上聚焦貿易議題，比較沒有觸及美國對台軍售。

陳明祺則說，外交部透過各種管道向美方官員表達，台灣對美國軍事採購近年有相當大數額，請華府也把此事在對台灣的經濟關係中考慮進來。

軍售 美國國防 國防預算

延伸閱讀

經貿辦：台美談判未卡關 擬納232條款處理供應鏈合作

徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

業者擬南投埔里建垃圾掩埋場 馬文君：堅決反對

影／南投水源地設掩埋場 馬文君遭罷團質疑沒在擋…她回應了

相關新聞

新式基地完成整建實施戰備 海鋒機動5中隊進駐北海岸

海軍位於北海岸一處反艦飛彈基地完成整建並展開戰備運作，除維持原轄有固定陣地雄2反艦飛彈的海鋒3中隊編制外，另混編新成軍的...

對美採購武器抵貿易額？外交部：軍售不算、商售才算

我對美關稅還在談判中，美國媒體報導川普政府在過程中計畫敦促台灣增加軍費，不過，外交部政務次長陳明祺在立法院外交及國防委員...

名將不名譽／獨子豪門婚禮變醜聞 牽連周至柔丟省主席

1960年代政府籌備軍事反攻中國大陸，省主席周至柔獨子周一西惹出不少閒言閒語。周一西與中國小姐汪麗玲的豪門婚禮變醜聞，政府形象大受傷害，也牽累周至柔。1962年11月8日，周至柔辦完獨子婚禮的幾天後，連台灣省主席職位都沒有了。...

IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。有專家評估莢艙體...

楊柳颱風侵台前夕 14共機6共艦出海擾台

楊柳颱風來勢洶洶，不過從昨日清晨到今日清晨6時為止，仍有共機14架次、共艦6艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、...

國造105公厘輪型戰車最新D3樣車 官洩畫面曝光

國防部軍聞社今日藉由最新的「國防線上」預告片，一度披露105公厘輪型戰車最新D3樣車。但畫面曝光後，軍方已刪除預告片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。