對美採購武器抵貿易額？外交部：軍售不算、商售才算

我對美關稅還在談判中，美國媒體報導川普政府在過程中計畫敦促台灣增加軍費，不過，外交部政務次長陳明祺在立法院外交及國防委員會表示，若是透過美國軍售管道，是不算在台美貿易額中，商售才算，而台灣採購武器裝備的狀況是直接軍售大於商售。

華盛頓郵報9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。針對關稅談判是否涉及軍購，行政院副院長鄭麗君11日說，已向美方表達總統賴清德宣示國防預算要達超過GPD3%以上目標，因此在談判中沒進一步討論。

立法院外交及國防委員會今邀請相關部會說明台美關稅等案進展。

國民黨立委馬文君詢問，若沒有在談判中進一步討論軍購，是不是代表未來台灣與美國簽約時，內容不包含台灣國防預算金額或比率的條款；經貿辦副總談判代表顏慧欣說，在會中已重申賴總統立場，目前談判都在進行中；陳明祺則說，相關談判結果還涉及預算審查，一定會遵循相關規定。

馬文君再次確認，「若沒談判最後還寫在裡面，是美國說了算嗎？」陳明祺表示，「當然不是」，會將談判結果送立院。

國民黨立委賴士葆則詢問，台灣對美國的軍購金額，是否算在貿易額中。

陳明祺說，「若是經過軍售管道，是不算在我們貿易的，因為軍售對口是美國國防部，不會算在直接貿易帳上。」陳明祺也說，美國對台灣的直接軍售是大於商售。

賴士葆抱怨這樣計算並不公平，主張無論美國對台軍售或商售，都應該算進雙邊貿易額中。

顏慧欣表示，台美談判基本上聚焦貿易議題，比較沒有觸及美國對台軍售。

陳明祺則說，外交部透過各種管道向美方官員表達，台灣對美國軍事採購近年有相當大數額，請華府也把此事在對台灣的經濟關係中考慮進來。

