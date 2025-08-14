中共10機艦襲擾台灣 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北14日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦2艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午5時55分至昨天下午3時45分，在台灣海峽空域偵獲中共4架次主戰機，4架次主戰機均逾越海峽中線進入北部空域。

國軍另於昨天上午8時30分至昨天中午12時45分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

