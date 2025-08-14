防中國攔阻台灣能源供應 美退將籲美台進行護航演習

快訊

中央社／ 華盛頓13日專電
美國退役海軍少將蒙哥馬利近期訪台參加有關能源安全的兵推，他13日接受中央社專訪表示，美國應該和台灣海軍及海巡人員進行護航演習，以嚇阻中國。中央社
中共對台施壓不斷，美國退役海軍少將蒙哥馬利近期訪台參加有關能源安全的兵推，返美後今天接受中央社專訪表示，美國應該和台灣海軍及海巡人員進行護航演習，再邀請日本、澳洲加入，以嚇阻中國。

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）7月底訪台，期間除拜會總統賴清德、副總統蕭美琴及國防官員，也與「科技、民主與社會研究中心」共同進行兵推，探討如何協助台灣防止中國解放軍或海警干擾物資進口等議題。

蒙哥馬利今天接受中央社記者專訪表示，這場兵推得出的重要結論，包括賴政府推動強化社會韌性正在取得成果；台灣需要盟友及夥伴；現在就可以提升基礎設施韌性，特別在能源方面，加強台灣與美國等盟友應對中國好戰行為的能力。

他說：「若事先做好準備，就有機會嚇阻中國，不要採取這類行動。」

蒙哥馬利指出，在這項能源情境中，如果載運液化天然氣的船隻被中國海警、海上民兵或甚至解放軍攔截，美國就派遣海軍護航，這對中國國家主席習近平來說，「是很棘手的舉措」。對解放軍或中國海警來說，試圖阻撓或干擾美國海軍的護航行動，「將會非常危險」。

他表示，美國首先可以做的是準備好進行護航行動，邀請台灣海軍、海巡參與相關演習，再邀請日本海上自衛隊和澳洲皇家海軍加入。

蒙哥馬利指出，另一件可以做的事是在全球液化天然氣市場上，確保台灣除了卡達之外，還有其他供應來源。他舉例，日本儲存的能源量比台灣多很多，危機發生時可向台灣提供液化天然氣，也許可由美國海軍運送到台灣；盟友和夥伴有許多方式可以支持台灣。

此外，為建立台美「協同作戰能力」（interoperability），蒙哥馬利呼籲，台灣年度漢光演習應逐步走向台美雙邊演習，或台美應進行同等規模的演習。他認為，台灣對此抱持開放態度，他也希望美國國會敦促川普政府推動此事，「這是為了嚇阻中國，不只是打敗他們。」

至於中國可能犯台的時機點，蒙哥馬利表示，先前有「戴維森窗口」，但他認為，台灣已做了具體的防衛投資，美國、日本也是，因此可能不再是2027年，也許是2029或2030年。

「戴維森窗口」指的是時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於2021年提到，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10年，甚至6年（2027）內就可能顯現。

關注台灣國防議題並經常訪台的蒙哥馬利先前表示，台灣面臨最危險的情境是中共跨越台灣海峽的入侵行動或大規模封鎖，但最有可能發生的情境則是中國持續加大對台施壓，包括金融、能源及通訊方面的壓力。

他今天指出，「捍衛民主基金會」已和台灣不同機構合作進行有關金融、能源方面的兵推，預計明年進行通訊方面的兵推。這些兵推是為了找出漏洞和可能的解決方案。

美國 海軍

