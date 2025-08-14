美軍事媒體：台借鑑黑海戰事 新無人艇阻第一波入侵

美國軍事媒體今天報導，台灣借鑑烏克蘭軍隊於黑海致勝的經驗，正在快速發展無人艇實力，目前已有多種類型無人艇搭載武器投入測試，未來可干擾及削弱正駛向台灣的入侵艦隊，增加北京奪台的風險評估成本。

「海軍新聞」（Naval News）指出，面對入侵威脅，台灣加快防禦力量建設。其中引人注目的面向是研發武裝無人艇。這些艦艇深受烏克蘭戰爭黑海經驗的啟發，當時烏軍取得前所未有的戰果，阻止規模更大的俄羅斯艦隊奪取黑海控制權。台灣顯然已有所借鑑。

報導指出，很少有單一武器能夠贏得戰爭，而且中國威脅也較為細緻、多層次，但這批無人艇仍可能會帶來重大影響，例如干擾並削弱第一波入侵，及讓任何灘頭補給行動付出高昂代價。

如果加以靈活運用，武裝無人艇可以影響中國艦艇的路徑，使其暴露於遠程飛彈等其他防禦武器的射程內。

烏克蘭無人艇約3年前首次亮相，大膽突襲俄占克里米亞地區的塞凡堡（Sevastopol），也就是俄軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）主要基地和司令部所在地。2023年8月，台灣首次展出海鯊號Sea Shark 400無人艇，顯示有意跟進烏克蘭模式。

這款無人艇體積小巧輕便，需要更強大的系統。此後，台灣的研發進展似乎較為緩慢，直到今年6月國家中山科學研究院展示首批具備作戰能力的設計，吸引12家廠商參與。

如今，台灣研發步伐明顯加快。公開報導指出，多批無人艇的試驗正在進行。有些研發作業可能仍處於保密狀態，但大部分已公開。

台灣與烏克蘭設計最接近的無人艇是「快奇」，船體低矮，具備兩台考克斯（Cox）柴油舷外機提供動力，據稱航速可達43節，還配備Kymeta衛星通訊系統和一系列武器，包括船首的衝撞爆炸裝置、4旋翼無人機機庫以及6具滯空攻擊彈藥（loitering munitions）發射筒。

後者很可能是國產的勁蜂型，設計與美國彈簧刀（Switchblade）無人機類似。

更具未來感的設計是奮進魔鬼魚（EndeavorManta），船體採用玻璃纖維強化塑膠製成，長8.6公尺，寬3.7公尺。其帆狀桅杆底部設有可載人的小型駕駛艙。前甲板上具顯眼雷達罩，可用於安裝萬向架式衛星通訊天線。兩台本田舷外機可使其最高時速達到35節。

萬向架是指一種機械結構，通常有2到3個旋轉軸，可以讓安裝的設備向上、下、左、右，甚至多方向轉動。

「海鯊800」是原400型的放大型雙舷外機摩托艇，罕見地將舷外機全封閉，可能提供一定程度裝甲防護。「食人魚」則長9公尺，具隱身外形，中部設有相對大的上層建築，內設無人機機庫。

報導評估，台灣新型無人艇是否足以阻止中國登陸仍有待觀察，但可能會為北京的軍事決策者帶來更多不確定性。特別是這些無人艇能大量建造和部署，並保持作戰模式與性能機密性，將提高北京的風險評估成本，甚至可能成為讓入侵艦隊付出慘痛代價的武器。

