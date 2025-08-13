IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。有專家評估莢艙體積似略顯龐大，質疑是否適合IDF機腹中線掛載？官員表示測試的備還有精進空間。

對此，中科院今天表示，「玄戟專案」相關測試情形，均屬中科院科研計畫範疇，因涉及國防機敏資訊不評論。空軍司令部今天也表示，暫無評論。

「玄戟專案」自2020年起，編列約40餘億元科研經費，由軍備局委中科院研發IDF戰機可掛載的電戰莢艙。專案計劃表定2023年結束。近日被目擊兩枚玄㦸電莢艙，被掛載在C-130H運輸機翼下，升空測試。

「玄戟專案」研發目標，是希望研製出如同現役F-16戰機所使用的ALQ-184電戰莢艙等級的外掛式裝備，提供IDF戰機使用，研發初期曾傳因美方管制關鍵技術與組件輸出而暫時頓挫，但裝備被目擊至今仍在實施測評，顯然空軍並未放棄這項專案。

空軍現役僅F-16戰機使用逾20年的電戰莢艙，不管是後來構改F-16戰機的鳳展案或新購66架戰機的鳳翔案，取得新型電戰莢艙，十餘年來始終延宕，今年底空軍將依照美軍分析建議，提出報價需求信函，傳目前有L3的「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1與美商諾斯洛普的ALQ-131C兩款電戰莢艙作為選項。也因電戰莢艙取得困難，空軍未放棄「玄戟專案」。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文評論表示，「玄戟專案」委託中科院研發IDF戰機使用的電戰莢艙，全案近兩年前就已結案 ，如今是否投產卻仍無下文，值得進一步了解。而設計給IDF使用的莢艙，為何仍在C-130上進行測試？而該莢艙體積似略顯龐大，是否適合IDF機腹中線掛載？ 當初空軍曾評估IDF可否掛用現役的ALQ-184（V）11 電戰莢艙，但卻因體積與尺寸過大，無法於機腹中線掛載而作罷。

據指出，目前先導型的玄戟電戰莢艙仍屬中科院的裝備，由空軍支援空中載台進行測試。而對於莢艙的緊緻度，官員表示還有精進空間。

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供 中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供

