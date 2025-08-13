快訊

IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供
中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。有專家評估莢艙體積似略顯龐大，質疑是否適合IDF機腹中線掛載？官員表示測試的備還有精進空間。

對此，中科院今天表示，「玄戟專案」相關測試情形，均屬中科院科研計畫範疇，因涉及國防機敏資訊不評論。空軍司令部今天也表示，暫無評論。

「玄戟專案」自2020年起，編列約40餘億元科研經費，由軍備局委中科院研發IDF戰機可掛載的電戰莢艙。專案計劃表定2023年結束。近日被目擊兩枚玄㦸電莢艙，被掛載在C-130H運輸機翼下，升空測試。

「玄戟專案」研發目標，是希望研製出如同現役F-16戰機所使用的ALQ-184電戰莢艙等級的外掛式裝備，提供IDF戰機使用，研發初期曾傳因美方管制關鍵技術與組件輸出而暫時頓挫，但裝備被目擊至今仍在實施測評，顯然空軍並未放棄這項專案。

空軍現役僅F-16戰機使用逾20年的電戰莢艙，不管是後來構改F-16戰機的鳳展案或新購66架戰機的鳳翔案，取得新型電戰莢艙，十餘年來始終延宕，今年底空軍將依照美軍分析建議，提出報價需求信函，傳目前有L3的「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1與美商諾斯洛普的ALQ-131C兩款電戰莢艙作為選項。也因電戰莢艙取得困難，空軍未放棄「玄戟專案」。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文評論表示，「玄戟專案」委託中科院研發IDF戰機使用的電戰莢艙，全案近兩年前就已結案 ，如今是否投產卻仍無下文，值得進一步了解。而設計給IDF使用的莢艙，為何仍在C-130上進行測試？而該莢艙體積似略顯龐大，是否適合IDF機腹中線掛載？ 當初空軍曾評估IDF可否掛用現役的ALQ-184（V）11 電戰莢艙，但卻因體積與尺寸過大，無法於機腹中線掛載而作罷。

據指出，目前先導型的玄戟電戰莢艙仍屬中科院的裝備，由空軍支援空中載台進行測試。而對於莢艙的緊緻度，官員表示還有精進空間。

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供
中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供
中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供
中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。圖／全球防衛雜誌編輯部授權提供

IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空測試。有專家評估莢艙體...

楊柳颱風侵台前夕 14共機6共艦出海擾台

楊柳颱風來勢洶洶，不過從昨日清晨到今日清晨6時為止，仍有共機14架次、共艦6艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、...

國造105公厘輪型戰車最新D3樣車 官洩畫面曝光

國防部軍聞社今日藉由最新的「國防線上」預告片，一度披露105公厘輪型戰車最新D3樣車。但畫面曝光後，軍方已刪除預告片。

軍購特別預算將達7000億元 柏鴻輝：依敵情及需求編列

國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元。國防部副部長柏鴻輝今天重申，明年的預算編列方面，會遵從賴總統的指導，達到...

僑民役男新規惹議 劉世芳：將修正

內政部預告修正，將僑民役男居住期限屆滿一年辦理徵兵的規定縮短為一百八十三天，返台時也要提出自僑居地回國證明，引發反彈；僑...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

