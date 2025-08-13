楊柳颱風侵台前夕 14共機6共艦出海擾台
楊柳颱風來勢洶洶，不過從昨日清晨到今日清晨6時為止，仍有共機14架次、共艦6艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機14架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有6架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時40分到深夜11時55分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機計14架次在台海中線沿線活動，其中6架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。
