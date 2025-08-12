快訊

國造105公厘輪型戰車最新D3樣車 官洩畫面曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
臉書軍事粉專「軍事茶館訊息中心」張姓作者今天貼文披露，國防部軍聞社今日一度釋出最新的「國防線上」預告片，内容披露105公厘輪型戰車最新D3樣車。圖/取自臉書粉專「軍事茶館訊息中心」
國防部軍聞社今日藉由最新的「國防線上」預告片，一度披露105公厘輪型戰車最新D3樣車。但畫面曝光後，軍方已刪除預告片。

臉書軍事粉專「軍事茶館訊息中心」張姓作者今天貼文披露上情。作者分析影像後特別表示，與D2樣車正面比對，D3樣車砲盾改成活動式。

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，藉由管制軍品項目，披露研製組裝中的105公厘輪型戰車，具「軍種預於117（2028）年起委製約500套（輛）」。

據了解，所謂500輛應指二代雲豹甲車的總數，其中包含運兵、迫砲與105輪型戰車。傳海軍陸戰隊也曾對105公厘輪型戰車提出需求，但態度反覆，曾堅持需要浮游性能，但軍備局目前無法企及這項性能需求。

國防產業發展條例列管軍品清單相關敘述顯示，105公厘輪型戰車總重30噸，8輪獨立液氣式承載、八輪傳動、六輪轉向；速度可達時速100公里以上，可爬60%斜坡，最小迴轉半徑9公尺以下，車體長8公尺、寬3.2公、高2公尺。能機動調整車高，高度調整範圍為0到80公分，並可區分一般及越野模式調整。

國防部 輪型戰車

