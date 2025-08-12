快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

軍購特別預算將達7000億元 柏鴻輝：依敵情及需求編列

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元，國防部副部長柏鴻輝表示，會依照敵情威脅和需求來編列。記者許正宏／攝影
國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元，國防部副部長柏鴻輝表示，會依照敵情威脅和需求來編列。記者許正宏／攝影

國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元。國防部副部長柏鴻輝今天重申，明年的預算編列方面，會遵從賴總統的指導，達到GDP的3%，至於特別預算的內容，國防部會依照敵情威脅和需求來編列。現在還在作業當中，有最新的情況會跟社會報告。

另一方面，美國總統川普與俄羅斯總統普亭將在阿拉斯加會談，外界關注是否討論俄烏戰爭問題，共和黨籍參議員葛蘭姆警告，中國大陸正密切關注川普如何透過外交手段解決俄烏戰爭，一旦普亭得利過頭，下一個遭殃的就是台灣。

柏鴻輝在立法院表示，這是一個假設性議題，因為談判還在進行當中，談判結果如何，是國際關心的很重要的議題。他強調，就台灣本身而言，國防部永遠是備戰不求戰，在所有的議題上準備得越充分，讓敵人不敢輕啟戰端，這是國防部努力的方向。

此外，白宮前副國安顧問博明表示，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關鍵要務，以對抗中國大陸的威脅。柏鴻輝說，這是全社會防衛韌性的一部分，至於能源未來如何，國防部的立場是永遠尊重國家的政策，維護我們國家人民的安全。

國防部 柏鴻輝 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：沒跡象顯示俄國準備結束戰爭

擬周五見普亭 川普：盼促成俄烏領袖見面

川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

美俄宣布會談時機耐人尋味 給雙普下台階？分析：會談對普亭更有利

相關新聞

軍購特別預算將達7000億元 柏鴻輝：依敵情及需求編列

國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元。國防部副部長柏鴻輝今天重申，明年的預算編列方面，會遵從賴總統的指導，達到...

機師尋短肇事...過往案例看駕駛艙有3人能阻人為空難？

印度航空、德國之翼航空、莫三比克航空、埃及航空，都曾因為或可能因為機師尋短而肇事。這幾場空難的共同點，是機師利用另一人離開駕駛艙或忙於操縱起飛時，採取了導致飛機墜毀的措施。若駕駛艙有3人以上，有心製造事件的人至少要對付另外2人，比較難引發空難，但還是無法防止有心人製造空難。... ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

僑民役男新規惹議 劉世芳：將修正

內政部預告修正，將僑民役男居住期限屆滿一年辦理徵兵的規定縮短為一百八十三天，返台時也要提出自僑居地回國證明，引發反彈；僑...

僑民役男返台新規挨轟 劉世芳：防止假僑民真逃兵

內政部日前預告，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，返台時也要提出自僑居地回國證明，引發僑民反彈。內...

營安條例上路！軍迷憂挨罰 軍方「不涉營安不罰」

「當心被罰十五萬元」成為軍事迷最新互相調侃用語，原因是「軍事營區安全維護條例」本月一日上路，對營區測量、攝影、錄影、描繪...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。