軍購特別預算將達7000億元 柏鴻輝：依敵情及需求編列

國防部籌編軍購特別預算，規模可能達7000億元。國防部副部長柏鴻輝今天重申，明年的預算編列方面，會遵從賴總統的指導，達到GDP的3%，至於特別預算的內容，國防部會依照敵情威脅和需求來編列。現在還在作業當中，有最新的情況會跟社會報告。

另一方面，美國總統川普與俄羅斯總統普亭將在阿拉斯加會談，外界關注是否討論俄烏戰爭問題，共和黨籍參議員葛蘭姆警告，中國大陸正密切關注川普如何透過外交手段解決俄烏戰爭，一旦普亭得利過頭，下一個遭殃的就是台灣。

柏鴻輝在立法院表示，這是一個假設性議題，因為談判還在進行當中，談判結果如何，是國際關心的很重要的議題。他強調，就台灣本身而言，國防部永遠是備戰不求戰，在所有的議題上準備得越充分，讓敵人不敢輕啟戰端，這是國防部努力的方向。

此外，白宮前副國安顧問博明表示，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關鍵要務，以對抗中國大陸的威脅。柏鴻輝說，這是全社會防衛韌性的一部分，至於能源未來如何，國防部的立場是永遠尊重國家的政策，維護我們國家人民的安全。

