8架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

印度航空、德國之翼航空、莫三比克航空、埃及航空，都曾因為或可能因為機師尋短而肇事。這幾場空難的共同點，是機師利用另一人離開駕駛艙或忙於操縱起飛時，採取了導致飛機墜毀的措施。若駕駛艙有3人以上，有心製造事件的人至少要對付另外2人，比較難引發空難，但還是無法防止有心人製造空難。... ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-08-12 07:30