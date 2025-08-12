僑民役男新規惹議 劉世芳：將修正

內政部預告修正，將僑民役男居住期限屆滿一年辦理徵兵的規定縮短為一百八十三天，返台時也要提出自僑居地回國證明，引發反彈；僑民反映修法倉促擾民，規定完全不合理，「台灣這麼不歡迎僑民，只會讓人不願入籍台灣」。一名地方承辦人員也上網留言，直指執行困難、懲罰基層。

針對外界的反彈，內政部長劉世芳昨天表示，修法目的是在預防假僑民、真逃兵；關於規範過於嚴苛的質疑，她已收到，將邀相關部會修正。

不少僑民在內政部預告法案的網站反映，法令倉促繁瑣不合理，例如，未來須每年申辦效期僅一年的「役政用華僑身分證明書」，申辦地點有限；修正後要求須從僑居地直接返台，忽視現代國際旅行及外派工作的現實；刪除投資或擔任重大職位的緩兵役政策，將長期造成海外僑民人才回流與返台工作的斷層。

也有僑胞指自己支持執政黨，甚至剛返台投票支持大罷免，結果碰到沒有跟僑界商量就端出的預告修法，讓他們覺得不受尊重。

國民黨立委柯志恩表示，內政部無非是希望能夠增加服役役男人數，但這樣的作法不僅擾民，更讓僑民有種不受歡迎的感受，不僅無益於役男數量，也降低僑民返國意願。

