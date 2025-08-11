拉脫維亞國會友台小組訪嘉縣 深化無人機合作

拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮（Ingrīda Circene）等9人今天參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，深入了解台灣無人機產業現況，探討產業合作、國際交流新契機。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，嘉義縣長翁章梁在亞創中心接待訪團，安排參訪新樂飛、誼卡科技、泰世科技、智飛科技及雷虎科技等，由業者介紹研發成果與應用，展示多款不同型態無人機。

翁章梁表示，雙方早已展開無人機領域合作，2024年由台灣卓越無人機海外商機聯盟（成員包含亞創進駐廠商）與拉脫維亞國防安全產業聯合體（LatvianDefence and Security Industry Federation, FSDI）簽署無人機合作備忘錄（MOU），在技術研發、製造及國際市場拓展上邁出重要一步。

此外，今年2月亞創中心與聯盟率團參加歐洲首屆「2025國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL）」設台灣專館，展現台灣無人機實力，亞創中心9月也將參與「台北國際航太暨國防工業展」，持續拓展國際交流。

翁章梁說，拉脫維亞如同台灣受地緣政治威脅，期盼未來能在國防科技、產業創新等方面與台灣深化合作。

