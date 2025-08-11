僑民役男緩徵擬加嚴 內政部：適用役男無涉一般人

快訊

中央社／ 台北11日電

內政部預告修法，加嚴僑民役男緩徵條件，遭質疑擾民。內政部強調，修法是為防止「假僑民、真逃兵」爭議，且此辦法只適用於應受徵集的役男，無涉一般僑民日常生活，將彙整各界意見並審慎評估。

目前僑民役男約2.3萬人，內政部日前預告修法，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，並刪除華僑回國投資得暫緩徵兵的規定，另增訂原有戶籍的僑民役男返國時應提出自僑居地出發的證明文件，以防止假僑民濫用身分。

根據公共政策網路參與平台下方留言，有人質疑，要求必須從僑居地直接返台，完全忽視現代國際旅行及外派工作的現實情況，對返台僑民而言幾乎不可行；也有人說，太過擾民，以後只會造成越來越少人願意入籍台灣，不會解決真正的問題。

內政部今天透過新聞稿表示，草案於今天完成預告程序，將彙整各界意見，作為後續修正的重要參據，並持續與相關機關溝通，請民眾支持兵役公平措施。

內政部指出，考量接軌國際慣例，草案預告內容將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定，修訂為183天，此法主要修正目的是為衡平僑民兵役制度、防止個別人士藉僑民身分規避兵役義務，衍生「假僑民、真逃兵」爭議。

內政部說，至於研議刪除「投資新台幣1000萬或擔任僑資事業中特定職位得辦理暫緩徵兵處理」部分，則是為確保兵役制度公平與正當性。

內政部強調，此辦法已近23年未曾修正，有必要重新檢討過去不合理規範，內政部將就各界意見審慎評估，並會商僑務委員會及外交部等機關，務求兵役制度修正更周延、合理與公平。

