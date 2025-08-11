東沙駐軍傳男女同寢 空軍：嚴懲並加強督導
媒體報導，東沙駐軍傳出官兵於非假日期間飲酒、男女同寢等情事。空軍司令部今天表示，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲，將加強外離島及偏遠地區內部管理並督導。
網路媒體報導，有海巡人員多次於非假日與空軍飲酒作樂，甚至出現女性人員與空軍官兵在營期間躺臥同床、被拍照留存。
空軍司令部下午發布新聞稿表示，已派員調查東沙分隊人員肇生違反營務營規等情事，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。
空軍強調，針對外離島及偏遠地區單位，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理問題。
