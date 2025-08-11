8架次共機越中線擾周邊空域　國軍監控應處

6月12日印度航空由阿默達巴德（Ahmedabad）飛往倫敦AI171班機，剛起飛就墜毀，初步調查報告，空難原因傾向機長在飛機剛離地，將發動機供油切斷，副駕駛雖然重新開啟開關，但飛機高度不足，無力回天。 機師故意將飛機墜毀，類似空難近年發生多起。國際民航組織要求業者在機上新添的防劫持措施，使防止意圖輕生的機師更易得逞，成為難以兼顧的兩難。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-08-11 07:30