快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

8架次共機越中線擾周邊空域　國軍監控應處

中央社／ 台北11日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，8架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機12架次（其中8架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域）、共艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

9月將提軍購特別預算 國防部：朝四大整建項目編列

54共機8共艦擾台 11架主戰機一度在北部防空識別區徘徊

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

相關新聞

機師心理健康、工作壓力 蓄意墜毀成航空安全新威脅？

6月12日印度航空由阿默達巴德（Ahmedabad）飛往倫敦AI171班機，剛起飛就墜毀，初步調查報告，空難原因傾向機長在飛機剛離地，將發動機供油切斷，副駕駛雖然重新開啟開關，但飛機高度不足，無力回天。 機師故意將飛機墜毀，類似空難近年發生多起。國際民航組織要求業者在機上新添的防劫持措施，使防止意圖輕生的機師更易得逞，成為難以兼顧的兩難。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

營安條例上路！軍迷憂挨罰 軍方「不涉營安不罰」

「當心被罰十五萬元」成為軍事迷最新互相調侃用語，原因是「軍事營區安全維護條例」本月一日上路，對營區測量、攝影、錄影、描繪...

操練一樣苦…陸海航地勤人員領嘸戰鬥部隊加給 官兵嘆不公平

國防部從今年4月起調升第一、二類戰鬥部隊加給。不過監察院審計部發現，空軍作戰聯隊的地勤維修、武掛人員領有第二類戰鬥部隊加...

9月將提軍購特別預算 國防部：朝四大整建項目編列

傳國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達7000億元以上，最快9月中立法院開議前將定案提出。國防部今天表示，內容將朝「建...

54共機8共艦擾台 11架主戰機一度在北部防空識別區徘徊

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機54架次、共艦6艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任...

士兵罰站新規上路 林憶君：紀律與人性化管理的平衡

國軍重新律定士兵「罰站」規定，民眾黨立委林憶君認為，國軍此次所做調整，是國軍在紀律維持與人性化管理之間取得的平衡，又向人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。