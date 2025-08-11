專機隊飛官洩露總統行程 空軍：已依規定懲處

媒體報導，專機隊飛官洩露總統賴清德專機等先遣機行程。空軍今天回應，已依「國軍資通安全獎懲規定」核予適處，後續將由保防、通資等部門不定期赴單位實施無預警保密督檢，防止人員存有僥倖心態。

網路媒體「菱傳媒」報導，專責政府首長及國軍高階將領行政專機任務的空軍專機隊林姓上尉飛官，在營區內違規使用未經核准照相手機，拍攝總統賴清德等人的先遣機序列單，並上傳至非公務核定群組多次，但松指部僅給予「檢束18天」適懲，造成軍中內部抨擊懲處不公聲浪。

空軍司令部上午發布新聞稿表示，經查本案於民國113年5月間肇生，單位於今年5月接獲反映後，即由相關部門完成案件調查，並召開人事評議會檢討疏責。

空軍指出，人員違反「攜帶未奉核手機」及「拍攝一般公務資訊上傳非公務群組」等行為，已依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

空軍強調，已於各項會議實施案例宣導，並要求各級部隊落實手機檢查；另持續由保防、通資部門不定期赴單位實施無預警保密督檢，防止人員存有僥倖心態。

