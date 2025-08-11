聽新聞
營安條例上路！軍迷憂挨罰 軍方「不涉營安不罰」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
「軍事營區安全維護條例」本月上路，對營區測量、攝影等行為最高可罰十五萬元。圖為軍事迷拍攝國造潛艦海鯤艦首次海上測試。本報資料照片
「軍事營區安全維護條例」本月上路，對營區測量、攝影等行為最高可罰十五萬元。圖為軍事迷拍攝國造潛艦海鯤艦首次海上測試。本報資料照片

「當心被罰十五萬元」成為軍事迷最新互相調侃用語，原因是「軍事營區安全維護條例」本月一日上路，對營區測量、攝影、錄影、描繪、記述等行為，可處三萬至十五萬元罰鍰；新法也規定，部隊離營演訓，經預告後亦可適用本法限制。

針對外界擔心動輒觸法，國防部表示，個案的認定審核機制還待進一步討論；但以先前常見的跑道頭照片，或如漢光演習期間，民眾拍攝部隊營外操演，都不至於觸法。

隨著攝影器材與社群網站的普及，拍攝武器的發燒友愈來愈多，對軍方也造成困擾。空軍前新聞官王鳴中回憶，曾有長期「盤據」機場周邊的飛機迷，不服衛兵制止，軍方通知管區員警前來，對方也堅持並未違法，事後還號召網友，一起打電話向基地主官管抗議。

營安條例立法前，「要塞堡壘地帶法」就限制攝影等行為。十年前陸軍發生「阿帕契事件」，時任立委管碧玲抨擊軍方失職，居然未將龍潭機場公告為要塞堡壘。然而台灣社會地狹人稠，許多軍營往往與民居比鄰，根本無法公告設立要塞堡壘，國防部因此決定另訂新法。

國防部表示，營安條例的裁罰要件，是足以損害軍事營區安全之偵察行為。如果衛兵發現現行犯，還是會先制止，並請憲警處理。這次搭配修法，也一併公告執行驅離或安全管束的方式與權限。

官員指出，國防部先前就宣布，軍機若是起降、滑行階段，不涉營安問題。因此幾個著名「拍機景點」，如花蓮家樂福頂樓、志航機場外民宿、松山機場觀景台，或如捷運文湖線正好俯瞰松山機場陸戰隊營舍，軍方都認為沒有問題。反而是受邀入營的媒體或民眾，若私自拍攝開放採訪主題之外事物，就有觸法之虞。

新法規定，未來部隊離開營區在外演訓，經事先公告操演範圍後，就適用營安條例。軍方官員坦言，未來漢光等備戰操演，提前公告禁區的機率非常低，較可能適用條例的情況，是新裝備進行測試。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲建議，國防部應盡可能明確告訴民眾哪些可做、哪些不能做。另外，對於有機敏疑慮的武器裝備，應該盡量做好偽裝或遮蓋與派遣衛哨管制。

