海龍儲訓隊年底自金門移駐澎湖 陸軍：依任務規劃

中央社／ 台北10日電

海龍蛙兵為外離島關鍵戰力，近期因新建營舍及訓練規劃，主要兵力將集中澎湖，知情人士今天指出，擔負訓練的「儲訓隊」第4季也將從金門移往澎湖，陸軍強調，兵力部署運用是依敵情及任務規劃，以藉此提升整體防衛戰力。

國軍關鍵戰力之一、隸屬陸軍航特部兩棲偵察營的「海龍蛙兵」，具三棲作戰能力，並執行狙擊、滲透、爆破、反恐、搜救等任務，目前雖部署於金門、馬祖及澎湖等外離島，但重心均以金馬為主，其中營部、負責訓練的儲訓隊也設置於金門。

據了解，由於海龍蛙兵長年與美方交流並協訓，經軍方多方考量，及位於澎湖西嶼的牛心灣營區已透過興安專案改建後，不僅營舍設施新穎，更設置軌道可迅速將海龍艇部署海上以利快速馳援，因此未來主要兵力將集中於澎湖地區。

此外，知情人士透露，擔負訓練之責的儲訓隊，今年第4季將從金門遷至澎湖，藉此強化訓能。陸軍司令部接受中央社訪問回應，有關國軍部隊兵力部署及運用，是依敵情威脅及作戰任務需求實施規劃，以提升整體防衛戰力。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，陸軍此舉是讓訓練正常化、常態化，儲訓隊在金門原因，是早年實施到對岸「摸哨」的膽識訓練，也是共軍當年相當忌憚的「水鬼」，更被當成是「攻勢部隊」，現在隨兩岸敵情變化及友盟國家協訓，儲訓隊移至澎湖不僅能降低不必要風險，也能深化訓練內容、汲取最新戰術戰法。

蘇紫雲認為，雖然儲訓隊移往澎湖是依任務需求規劃，但此舉也間接釋放台灣善意，是建立兩岸軍事信心的不言而喻之舉，避免增加誤判風險。

一名軍方人士也分析，澎湖戰略地位日趨重要，除了是防線第一層，分散台灣西部的防務壓力外，馬公港、馬公機場更是重要前線基地，前總統蔡英文2022年底前往視導時，兩棲連就曾實施戰鬥射擊、快速反應射擊演練；海軍海鋒中隊所屬的雄風反艦飛彈更部署澎湖，凸顯澎湖位處要衝，極具戰略價值，是國軍屏障台海的重要防線。

澎湖 馬公 金門

