6架次共機越中線擾台周邊空域 國軍嚴密監控
國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機8架次（其中6架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）、共艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
