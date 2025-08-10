快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

6架次共機越中線擾台周邊空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北10日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機8架次（其中6架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）、共艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

9月將提軍購特別預算 國防部：朝四大整建項目編列

54共機8共艦擾台 11架主戰機一度在北部防空識別區徘徊

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

相關新聞

鳳翔專案F-16V至今零交機 為何預算執行率高卻不見戰機

台灣採購66架F-16V BLK70戰機的鳳翔專案因供應鏈問題與美方政策變數導致交機進度重大延誤，至今未付運任何戰機。F-16升級以及武器、配備供應鏈是否、能不能準時到位，是台灣空防重中之重。此案凸顯軍購計畫在預算控制與跨國進出口環節上的挑戰。

操練一樣苦…陸海航地勤人員領嘸戰鬥部隊加給 官兵嘆不公平

國防部從今年4月起調升第一、二類戰鬥部隊加給。不過監察院審計部發現，空軍作戰聯隊的地勤維修、武掛人員領有第二類戰鬥部隊加...

9月將提軍購特別預算 國防部：朝四大整建項目編列

傳國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達7000億元以上，最快9月中立法院開議前將定案提出。國防部今天表示，內容將朝「建...

54共機8共艦擾台 11架主戰機一度在北部防空識別區徘徊

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機54架次、共艦6艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任...

士兵罰站新規上路 林憶君：紀律與人性化管理的平衡

國軍重新律定士兵「罰站」規定，民眾黨立委林憶君認為，國軍此次所做調整，是國軍在紀律維持與人性化管理之間取得的平衡，又向人...

最快9月提出…軍購特別預算逾7000億 無人機戰力是重點

賴清德總統宣示明年國防預算將達ＧＤＰ的百分之三以上，除了年度預算外，國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達七千億元以上，最快九月中立法院開議前將定案提出；連同已經執行中的戰機採購特別預算、海空戰力發展特別預算，軍方明年將同時執行四項特別預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。