音樂系畢業生成情報專家 溫約瑟出書教戰如何解析公開來源情報

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍事研究者溫約瑟推出新書「請支援搜尋--你也可以用公開資訊破解共軍行動」，介紹如何運用公開來源情報分析研究解放軍的動向。記者李人岳／攝影
軍事研究者溫約瑟推出新書「請支援搜尋--你也可以用公開資訊破解共軍行動」，介紹如何運用公開來源情報分析研究解放軍的動向。記者李人岳／攝影

憑藉著衛星公開影像資料繪製出「中國解放軍基地與設施互動地圖」而備受矚目的軍事研究者溫約瑟，今天推出新書，介紹如何運用公開來源情報分析研究解放軍。溫約瑟說，歐美國家的公開情報研究比台灣早，但從來沒有一本書討論如何研究解放軍，希望藉這本書，促成東亞社會的開源情報研究社群

溫約瑟畢業於東吳大學音樂系，不過在大四時，畢業音樂發表會因新冠疫情取消，為此利用空閒時間開始在Google地圖上標註解放軍基地、設施，一年內就完成包含解放軍陸海空三軍、飛彈部隊、軍工產業等超過800處座標的部署地圖，如今已經累積超過7000筆標註，成為民間研究解放軍動態的重要資源，也讓他成為國內知名的影像情報分析者。

溫約瑟近期完成新書「請支援搜尋--你也可以用公開資訊破解共軍行動」，除了分享自己成長和累積知識的歷程，並揭露自己運用「公開來源情報」(OSINT)蒐集、觀察情報的技巧，從Google Earth、SunCale等免費工具的應用、到辨識解放軍營區、車牌編碼等特徵，如何將片段資訊拼湊成完整的軍事圖像。

此外，溫約瑟也首度在書中分析解放軍新成立的信息支援部隊，深入解析其組織架構與任務導向，為相關研究提供全新參考視角。

溫約瑟說，公開來源情報是非常新的東西，在學術上還沒有明確清晰定義，他認為可以定義為：「透過影像要素的提取、處理及分類，分析其中地理空間數據，產生趨勢性的認知，得以回答並證明一些問題」。當透過公開資料的蒐集分析，就可以讓官方充滿迷霧的新聞通稿，變成有血有肉的地理定位。

他並表示，歐美國家在公開情報領域的研究比台灣早，但從來沒有一本書討論如何運用公開情報研究解放軍，「但是現在有了，而且是台灣人寫的」，也希望藉此促成東亞社會的開源情報研究社群。溫約瑟形容，每個人都可以在公開情報這一畝田，找到屬於自己的一寸土，希望大家可以因著這本書，找到屬於自己的一寸土。

社群 地圖 解放軍

