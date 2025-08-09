快訊

操練一樣苦…陸海航地勤人員領嘸戰鬥部隊加給 官兵嘆不公平

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
審計部調查發現，陸、海軍航空部隊的地勤武器掛載、油料專業官兵未能領有戰鬥部隊加給。陸航基層也抱怨，航空旅屬於主戰部隊，支援各類演訓更頻繁密集，實在太不公平。記者李人岳／攝影
國防部從今年4月起調升第一、二類戰鬥部隊加給。不過監察院審計部發現，空軍作戰聯隊的地勤維修、武掛人員領有第二類戰鬥部隊加給，但陸、海軍航空部隊的同類型專業官兵卻未領有戰鬥部隊加給，陸航基層官兵也抱怨，航空旅屬於主戰部隊，支援各類演訓更頻繁密集，實在太不公平。國防部方面表示，已經通盤檢討符合支領戰鬥部隊加給之單位，將積極爭取納為核發對象。

國防部從今年4月起調升戰鬥部隊加給，第一、二類戰鬥部隊每個月分別調增為12000和7000元。審計部近期公布總決算報告指出，空軍各作戰隊所屬機務分隊、修補大隊彈藥維護分隊以及武器掛載分隊，分別負責飛機檢查、停機線維護、發動機定期清洗、彈藥庫儲輸送及潛力裝掛等工作，可支給第二類戰鬥部隊加給。

然而，陸海軍航空部隊所屬的機務分隊、修護補給及軍械等單位，雖然任務性質與工作內容與空軍的機務、彈藥維護、武器掛載等單位雷同，卻並未比照空軍納入第二類戰鬥部隊加給匡列單位，審計部因此建議國防部應通盤考量各軍種衡平性，研議納入戰鬥部隊加給的可行性。

相關官員坦言，以陸航部隊為例，其空勤人員可領取飛行加給、修護人員可報請修護獎金、通資及航管人員也分別領有加給，不過其他如油料、彈藥等單位的人員，卻並未享有相應的待遇。

有陸航部隊基層幹部不平表示，陸航兩個航空旅與裝甲旅、機步旅同屬主戰部隊，支援聯勇操演、下基地等演訓任務的次數，比各聯兵營旅更頻繁密集，基層官兵在風霜烈日下支援各項保修戰演訓勤務，辛苦的程度不輸地面部隊，卻不能納入戰鬥部隊加給，實在太不公平。

國防部方面解釋，國防部於109年時，曾檢討將陸、海軍飛行部隊所屬勤務單位，納入戰鬥部隊加給核發對象，但未獲同意。對於審計部的意見，國防部回覆表示，近期配合組織編裝調整，已要求各單位就任務性質、勤務繁重與艱困程度等面向，衡平考量及檢討各部隊之待遇，通盤檢討符合支領戰鬥部隊加給之單位，研議納入戰鬥部隊匡列單位之可行性，並且積極爭取納為核發對象。

審計部調查發現，陸、海軍航空部隊的地勤武器掛載、油料專業官兵未能領有戰鬥部隊加給。陸航基層也抱怨，航空旅屬於主戰部隊，支援各類演訓更頻繁密集，實在太不公平。記者李人岳／攝影
