9月將提軍購特別預算 國防部：朝四大整建項目編列
傳國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達7000億元以上，最快9月中立法院開議前將定案提出。國防部今天表示，內容將朝「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」4大整建項目編列。
據了解，各軍種提出的採購需求已大致底定，陸軍計畫採購M109A7「帕拉丁」自走砲、增購海馬士多管火箭等裝備，海空軍將增購拖式2B、標槍、愛國者及NASAMS等飛彈系統。此外，建構無人機及反無人機戰力也是重點發展方向。憲兵就將採購3套反制無人機主系統，加上3套30鏈砲系統與3萬1800發彈藥，共56億元納入特別預算。
國防部今天表示，針對軍購特別預算案項目，國防部是依敵情威脅、聯合戰力規劃，及國家整體財政裕度等整體考量。
國防部表示，現階段國防部已針對「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」四大整建項目，研擬配套措施，循軍購、商購及國內管道籌獲。相關內容目前尚在審慎評估中，待確認後將向外界詳盡說明，爭取國人支持。
