54共機8共艦擾台 11架主戰機一度在北部防空識別區徘徊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機54架次，共艦6艘、公務船2艘持續在台海周邊活動，其中有47架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機54架次、共艦6艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍前日再次發動聯合戰備警巡，大批機艦出海後，國防部統計，從昨（8）日清晨到今（9）日清晨6時為止，共計偵獲共機54架次，共艦6艘、公務船2艘持續在台海周邊活動，其中有47架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時05分到下午3時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計11架次在台海中線沿線活動，其中4架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。

西南空域方面，從昨天上午7時25分至晚間8時50分，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計32架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

另外，昨天上午9時15分至晚間7時30分，也發現中共主戰機11架，在北部防空識別區一帶徘徊。

中共 戰機 國防部

