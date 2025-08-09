士兵罰站新規上路 林憶君：紀律與人性化管理的平衡

國軍重新律定士兵「罰站」規定，民眾黨立委林憶君認為，國軍此次所做調整，是國軍在紀律維持與人性化管理之間取得的平衡，又向人性化邁出一步。

「陸海空軍懲罰法施行細則」昨日上路，內容新增官兵遭到禁足、檢束與罰站的新規定。士兵罰站1天不超過2小時，且不得於奉准休假、外、散宿期間及下午9時至翌日上午7時或中午休息時間執行；而海軍軍艦航行時不執行罰站，靠泊時再執行。

林憶君指出，罰站僅是部隊紀律管理的手段之一，但若執行時間過長、地點不當，反而容易造成官兵身心負擔，甚至影響戰備與訓練效率，此次罰站新規的調整，顯示國軍已經將官兵安全、健康與權益納入考量，相信透過人性化的管理方式，能讓社會看到國軍在現代化轉型過程中，不只追求戰力提升，同時也兼顧官兵福祉，或許能有助於吸引更多優秀青年志願投入國軍。

林憶君說，她雖同意保障官兵的健康與權益，但軍隊與一般職場不同，面對的是高風險、高強度的任務環境，人性化的政策支持可以推動，但必須在不影響紀律威信與戰備需求的前提下進行。

林憶君提出呼籲，未來在制定新規時，也希望國防部能多考量現實層面，找到既可以保障官兵健康，又能確保軍紀落實的平衡方案，以利維護國軍軍紀外，更達到確保國軍戰力的雙贏局面。

