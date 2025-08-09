中共連續2日大批機艦船襲擾台灣 國軍嚴密監控應處
中共連續2天以大批軍機艦、公務船襲擾台灣，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲54架次共機，其中47架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，也偵獲共艦6艘、公務船2艘，總計中共62機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部另於7日上午6時至8日上午6時，偵獲57架次共機，其中38架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，也偵獲共艦6艘、公務船4艘，總計中共67機艦船持續在台海周邊活動。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時5分至昨天下午3時，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機及無人機，其中4架次逾越台灣海峽中線。
國軍於昨天上午7時25分至昨天晚間8時50分，在台灣西南空域偵獲中共32架次主、輔戰機及無人機；國軍另於昨天上午9時15分至昨天晚間7時30分在台灣北部空域偵獲中共11架主戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
