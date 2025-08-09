最快9月提出…軍購特別預算逾7000億 無人機戰力是重點

賴清德總統宣示明年國防預算將達ＧＤＰ的百分之三以上，除了年度預算外，國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達七千億元以上，最快九月中立法院開議前將定案提出；連同已經執行中的戰機採購特別預算、海空戰力發展特別預算，軍方明年將同時執行四項特別預算。

據了解，各軍種提出的採購需求已大致底定，陸軍計畫採購M109A7「帕拉丁」自走砲、增購海馬士多管火箭等裝備，海空軍將增購拖式２Ｂ、標槍、愛國者及ＮＡＳＡＭＳ等飛彈系統。此外，建構無人機及反無人機戰力也是重點發展方向。

賴清德總統宣示明年國防預算將達ＧＤＰ的百分之三以上，除了年度預算外，國防部也研議推出軍購特別預算。國防部長顧立雄日前表示，國防部在國土安全韌性特別預算已經提出一一○○多億元，下半年也會提出特別預算，盡量以特別預算方式籌獲裝備，以期盡快完備戰力。

據了解，軍購特別預算規模可望達七千億元以上，雖尚未最終拍板，不過各軍種提出廿多項採購需求已大致底定，最快預計九月中就可定案提出。

統計各軍種提出的軍購需求，陸軍計畫採購M106A7自走砲、續購ＨＩＭＡＲＳ海馬士多管火箭、增購Altius 600M-V反裝甲攻擊無人機等八個採購案。

海軍預計提出九項採購案，包括無人自殺攻擊艇、拖式２Ｂ、標槍反裝甲飛彈等項目，空軍則傳出最優先需求的E-2D預警機，仍遭美方以不符合不對稱戰力為由遭拒，因此將轉向增購增程型愛三、天弓四型、ＮＡＳＡＭＳ防空飛彈系統；執行天劍二型飛彈性能提升及更新ＧＣＡ進場導引雷達等裝備。

此外，建構無人機、無人艇以及可攜式的無人機反制系統等相關戰力，也被列為下一波建軍及採購重點。除了軍購特別預算外，軍備局日前提出五款微型、攻擊與偵蒐型軍用商規無人機的採購需求，在明後兩年內要籌獲五款無人機共四八七五○架，引起國內外廠商的矚目。

