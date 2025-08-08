創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

國軍首位女性中將，現任國防部政戰局長陳育琳，傳出日前因身體健康問題，主動向部長顧立雄提出辭呈，由於陳育琳明年2月才達到最大年限屆退，傳出提前半年請辭，引發軍中議論。國防部對傳聞不做回應，不過據了解，顧立雄已經表達強力慰留之意，相關人士也坦言「沒有接到指示要歡送局長」。

陳育琳以文宣心戰見長，從軍之路創下多項女性軍官「第一」的紀錄。她是第一位接任外島政戰主任、第一位接任軍團級政戰主任、第一位接任國防大學政戰學院院長的女性、也是第一位女性政戰局副局長及陸軍政戰主任。2023年10月接任政戰局長並晉升中將，總綰軍中反制中共對台的認知戰及共諜滲透刺探。

陳育琳預計明年2月屆退，近期出訪美國，被視為「畢業旅行」。政戰將領人事布局也早已成為各方關注議論焦點，依照軍中慣例，陳育琳若退伍，未來政戰局長人選包括現任陸、海軍司令部中將政戰主任，不過海軍政戰主任劉慶斌中將也將在10月屆齡退伍，因此陸軍司令部政戰主任史順文（政戰學校79年班）幾乎可說是唯一人選。

若史順文順利接任局長，陸軍政戰主任的中將遺缺，則可能由政戰局副局長張維新少將(79年班)以及陸軍副主任樓偉傑少將(80年班)角逐。張維新也即將在明年4月屆退，若沒機會再上一層樓，軍旅生涯將正式告終。而樓偉傑先前兩度主管政戰局文宣心戰處，能力備受長官賞識，也有機會接任副局長繼續領導相關業務。

不過，在相關人事布局中另有一重要變數，就是81年班的國防部政務辦公室主任孫立方中將，孫立方原任政戰局新聞處長兼國防部發言人，顧立雄接任國防部長後，對於立院與新聞議題的判斷與建議，獲得顧的肯定，因此在他5月底少將屆齡之際，提升為政務辦公室主任並晉升中將，創下政戰將領擔任此一職務的先例。依照賴政府的用人風格，猶如活棋的孫立方是否可能「彎道超車」，對於政戰局長、陸軍主任的人事安排，都可能投下新的變數。 國防部政務辦公室主任孫立方中將。中央社 政戰局副局長張維新少將。記者許正宏／攝影 陸軍司令部政戰副主任樓偉傑少將。記者許正宏/攝影 國防部政戰局長陳育琳(右)將在明年初屆退，陸軍政戰主任史順文（左）預料將接任政戰局長。圖/本報資料照、國防部資料照

