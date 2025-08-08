7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

賴清德總統宣示明年國防預算將達GDP的3%以上，除了年度預算外，國防部也研議推出軍購特別預算，規模可望達7000億元以上，最快預計9月中就可能定案提出。據了解，各軍種提出的採購需求已大致底定，陸軍計畫採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭等裝備，海空軍將增購拖2B、標槍、愛國者及NASAMS飛彈系統。同時增購無人機也是重要發展方向。

賴清德總統宣示為提升自我防衛能力、展現自我防衛決心，明年國防預算將達GDP的3%以上，除了年度預算外，國防部也研議推出軍購特別預算。

國防部長顧立雄日前表示，國防部在國土安全韌性特別預算已經提出1100多億元，下半年也會提出一個特別預算，儘量以特別預算方式籌獲裝備，儘快完備戰力。會按照敵情威脅、聯合戰力規劃和財政裕度來編列特別預算，一定會達成賴總統的承諾，在明年達到GDP的3%以上。

據了解，軍購特別預算規模可望達7000億元以上，雖未做最終拍板，不過各軍種提出20多項採購需求已大致底定，最快預計9月中立法院開議前就可定案提出。

估計各軍種提出的軍購需求，陸軍計畫採購M106A7自走砲、續購HIMARS海馬士多管火箭、增購Altius 600M-V反裝甲攻擊無人機等8個採購案;海軍預計提出9項採購案，包括無人自殺攻擊艇、拖式2B、標槍反裝甲飛彈等項目，空軍則傳出最優先需求的E-2D預警機，仍遭美方以不符不對稱戰力為由遭拒，因此將轉向增購愛國者三型、NASAMS防空飛彈系統等裝備。

另一方面，建構無人機、無人艇以及可攜式的無人機反制系統等相關戰力，也被列為下一波建軍及採購重點。陸軍從今年起以「獵鴞專案」為代號編列60億7987萬1000元，向美採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機以及291架Altius 600M-V反裝甲無人機兩款攻擊無人機；首批Alitus 600M-V無人機已在日前運交陸軍。據了解，軍方計畫未來4年內再續購超過2000架Alitus無人機，預算達250億元，除了分配陸軍特戰部隊外，也將配賦憲兵衛戍部隊。

海軍部分，計畫在特別預算中採購超過1000艘快奇無人攻擊艇，預計分5年採購，將分別海軍濱海作戰指揮部、陸戰隊及陸軍特戰部隊。除了軍購特別預算外，軍備局日前提出五款微型、攻擊與偵蒐型無人機的採購需求，在明、後兩年內要籌獲五款無人機共4萬8750架，引起國內外廠商的矚目。

