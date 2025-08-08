快訊

紀念抗戰勝利80年 國防部推出紀念章表彰抗戰老兵

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
為紀念抗戰勝利80周年，國防部推出「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，以國旗及抗戰老兵的形象為主要元素，彰顯對抗戰老兵的尊敬與懷念。圖／軍聞社提供
中國大陸將在9月舉辦紀念抗戰勝利80周年活動，為宣示抗戰話語權。國防部副部長柏鴻輝、鍾樹明及空軍司令鄭榮豐昨天分赴全台各地拜訪抗戰老兵，並且頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，彰顯對抗戰老兵的敬意與重視。

今年適逢抗戰勝利80周年，不過近年國內政治氣氛逐漸轉向，賴總統今年5月主持「歐戰勝利80周年紀念茶會」，引發外界關注政府會如何定義8月的對日抗戰勝利紀念日？另一方面，中國大陸將在9月舉辦「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，邀請參戰退伍軍人或後人參加活動，根據「南華早報」日前報導，中國大陸已邀請「飛虎將軍」陳納德的後人，出席9月在北京舉行的抗戰勝利活動，顯示中共當局仍積極試圖獨占抗戰話語權。

國防部副部長柏鴻輝昨日拜訪現年已104歲的空軍退役中將王德輝，並且頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。軍聞社同時報導，副部長鍾樹明上將與空軍司令鄭榮豐上將，昨天也分別前往全台各地拜訪抗戰老榮民，親頒「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，感謝榮民過去為捍衛國家的付出，彰顯對抗戰先進的崇高敬意與重視。

國防部表示，為表彰抗戰先進的犧牲奉獻，國防部設計的「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，以國旗元素為背景，結合象徵勝利的英文Victory的「V」字及數字「80」，並以抗戰老兵敬禮剪影，代表著對英勇戰士的尊敬與懷念，徽章外側以「二戰暨抗戰勝利80週年」與其英文環繞，呼應主題，也象徵國軍堅守和平與捍衛家園的決心。

