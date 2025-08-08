共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機57架次，共艦6艘、公務船4艘持續在台海周邊活動，其中有38架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供
共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機57架次、共艦6艘、公務船4艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍繼7月30日之後，昨日再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機57架次，共艦6艘、公務船4艘持續在台海周邊活動，其中有38架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時45分到晚間7時50分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計31架次在台海中線沿線活動，其中13架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。同時，從昨日清晨6時20分至下午3時45分，發現3架無人機沿我應變區外圍環繞台灣本島飛行至東部空域。

西南空域方面，從昨天上午7時15分至傍晚5時40分，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計22架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

另外，昨天上午7時50分至中午12時30分，也發現中共輔戰機1架，在北部防空識別區外徘徊。

