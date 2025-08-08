共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台
共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機57架次、共艦6艘、公務船4艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍繼7月30日之後，昨日再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機57架次，共艦6艘、公務船4艘持續在台海周邊活動，其中有38架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時45分到晚間7時50分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計31架次在台海中線沿線活動，其中13架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。同時，從昨日清晨6時20分至下午3時45分，發現3架無人機沿我應變區外圍環繞台灣本島飛行至東部空域。
西南空域方面，從昨天上午7時15分至傍晚5時40分，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計22架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。
另外，昨天上午7時50分至中午12時30分，也發現中共輔戰機1架，在北部防空識別區外徘徊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言