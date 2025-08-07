國防部公告悔過執行辦法 後備軍人悔過不列計教召時間

國防部近日公告修正「悔過執行辦法」，將現行悔過懲罰應於悔過室內進行，修正為於指定處所實施悔過教育，並明定悔過不列計現役期間的8種法定期間，其中包括「後備軍人及補充兵應召在營期間」，意即後備軍人教召期間若被送悔過懲罰，不列計教召時間。

配合去年8月7日修正公布的陸海空軍懲罰法第29條，明定悔過於指定處所實施悔過教育，其期間為1日以上15日以下，執行期間不列計現役期間及退伍（休、職）年資。國防部5日公告修正「悔過室設置辦法」，名稱並修正為「悔過執行辦法」。

悔過執行辦法刪除悔過室設置，定明國防部所屬士官、士兵悔過懲罰於督導機關指定所屬部隊的處所執行，管理單位負責悔過教育及悔過處所管理等權責，另被指定實施悔過教育的部隊，以軍團級以上的部隊為原則；國防部以外的機關、行政法人執行所屬士官兵的悔過懲罰，得自行指定悔過處所或委託軍方單位執行。

針對悔過教育的課程，悔過執行辦法明定，包括軍紀教育、法治教育、基本教練、心理衛生教育、修復式教育、體能訓練及其他相關課程。

過去國軍悔過室置室長1人、副室長1人及教誨士（兵）若干人，修正後「悔過執行辦法」明定，管理單位應於悔過處所置主任1人，綜理悔過處所管理及相關事宜、副主任一人，協助主任處理悔過事務，及管理士（兵）若干人，並定明管理人員是由憲兵指揮部所屬的憲兵訓練中心辦理訓練。

配合陸海空軍懲罰法第29條修正，悔過執行辦法亦明定執行悔過期間，不列計現役期間的8種法定期間，包括常備兵役服現役、軍事訓練期間；後備軍人及補充兵應召在營期間；志願士兵任本級之最少時間及上等兵服現役之最大年限期間；士官停年期間；常備、預備士官現役、服現役最少年限期間；士官服現役最大年限期間；預備士官得依志願轉服常備士官之應服現役最少年限期間；依法服現役之士官、士兵之俸級年資等。

