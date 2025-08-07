紀念抗戰80周年！柏鴻輝探視百歲空軍飛官 頒贈勝利紀念章

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝拜訪空軍前中將王德輝，頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。圖／軍聞社提供
國防部副部長柏鴻輝拜訪空軍前中將王德輝，頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。圖／軍聞社提供

為表彰抗戰國軍為國犧牲奉獻精神，國防部副部長柏鴻輝今日頒贈空軍退役中將王德輝「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，感謝王德輝過去為捍衛國家所做的付出，彰顯國家對抗戰國軍官兵的崇高敬意。

據軍聞社報導，柏鴻輝在政戰局副局長張少將、新北市榮民服務林振生處長等人陪同下，拜訪已高齡104歲的王德輝。

王德輝生於民國10年生，江蘇鎮江人，民國26年日寇侵華，年僅16歲的王德輝投身軍旅，陸軍官校畢業後，分發至江西擔任排長，曾參與江西上高會戰。民國32年，因緣際會加入空軍，曾至印度、美國飛行學校受訓，也曾接受偵察機飛行訓練。

抗戰勝利後，王德輝服役於空軍戰術偵照部隊，在兩岸對峙期間，多次駕機深入大陸敵後執行偵照任務，深獲國安高層重視，軍旅生涯歷任許多重要軍職，深得長官器重和部屬愛戴。

今年是抗戰勝利80週年，王德輝向柏鴻輝及在場人員分享自身部隊經歷，並強調中華民國能有現在的和平生活，是許多先賢先烈拋頭顱、灑熱血所換來的豐碩成果，願年輕一輩的青年能珍惜和平、銘記歷史，讓戰火永息，國泰民安。

歲空軍退役中將王德輝生於民國10年，抗戰時期從軍，曾參與江西上高會戰，政府遷台後多次駕機偵照大陸。圖／軍聞社提供
歲空軍退役中將王德輝生於民國10年，抗戰時期從軍，曾參與江西上高會戰，政府遷台後多次駕機偵照大陸。圖／軍聞社提供
國防部副部長柏鴻輝（前左）與退役中將王德輝（前右）及其家人合影。圖／軍聞社提供
國防部副部長柏鴻輝（前左）與退役中將王德輝（前右）及其家人合影。圖／軍聞社提供
國防部副部長柏鴻輝頒贈空軍前中將王德輝「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。圖軍聞社記者侯凱議攝）
國防部副部長柏鴻輝頒贈空軍前中將王德輝「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。圖軍聞社記者侯凱議攝）

