紀念抗戰80周年！柏鴻輝探視百歲空軍飛官 頒贈勝利紀念章
為表彰抗戰國軍為國犧牲奉獻精神，國防部副部長柏鴻輝今日頒贈空軍退役中將王德輝「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，感謝王德輝過去為捍衛國家所做的付出，彰顯國家對抗戰國軍官兵的崇高敬意。
據軍聞社報導，柏鴻輝在政戰局副局長張少將、新北市榮民服務林振生處長等人陪同下，拜訪已高齡104歲的王德輝。
王德輝生於民國10年生，江蘇鎮江人，民國26年日寇侵華，年僅16歲的王德輝投身軍旅，陸軍官校畢業後，分發至江西擔任排長，曾參與江西上高會戰。民國32年，因緣際會加入空軍，曾至印度、美國飛行學校受訓，也曾接受偵察機飛行訓練。
抗戰勝利後，王德輝服役於空軍戰術偵照部隊，在兩岸對峙期間，多次駕機深入大陸敵後執行偵照任務，深獲國安高層重視，軍旅生涯歷任許多重要軍職，深得長官器重和部屬愛戴。
今年是抗戰勝利80週年，王德輝向柏鴻輝及在場人員分享自身部隊經歷，並強調中華民國能有現在的和平生活，是許多先賢先烈拋頭顱、灑熱血所換來的豐碩成果，願年輕一輩的青年能珍惜和平、銘記歷史，讓戰火永息，國泰民安。
