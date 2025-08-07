替代役助攻災後復原　內政部規劃備役役男救災機制

快訊

中央社／ 台北7日電

內政部今天說，這次丹娜絲颱風共投入4932人次替代役前往災區支援救災，未來也將規劃備役役男協助救災機制，提升役男防救災、緊急應變與社區韌性等領域投入能力。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，政務次長董建宏表示，這次丹娜絲颱風，成功嶺基礎訓練中的替代役警大與警專畢業生共1350人，自7月14日至17日前往災區協助，累計投入役男4280人次，另各鄉鎮市區公所服役替代役支援，共投入役男652人次協助災後復原。

董建宏說，在協助0728豪雨救災部分，替代役役男協助災民收容安置，並持續進行環境清理等救災工作。截至8月4日上午，協助預防性疏散撤離共5925人，中南部縣市陸續開設40處收容處所，累計收容1082人。

董建宏指出，替代役訓練及管理中心訂有「運用一般替代役役男支援協助災害防救工作作業要點」，支援協助災害防救工作，這次災後支援充分彰顯替代役制度在防救災體系中的關鍵角色，未來也將規劃備役役男協助救災機制，提升役男防救災、緊急應變與社區韌性等領域投入能力，守護民眾生命財產安全。

內政部役政司長沈哲芳表示，2023年起賦予替代役男從事民防系統運作，並展開「3階段、5模組」訓練，3階段包含成功嶺的基礎訓練、各需用機關的專業訓練、以及第3階段在職訓練；5個模組化訓練更能讓替代役男有初級救護技術員（EMT1）、防災士與志願服務共3種證照，新制訓練會讓替代役成為民防救災中重要的可恃民力。

沈哲芳也說，今年會有近3萬名替代役男完成防災士訓練，提升台灣防救災量能。

