響應九三敬軍 退輔會三大高山農場入園住房優惠

行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠，現役軍人前往遊憩，門票及住宿除與榮民享有同等優惠，9月2日入住也可享有住房免費的加碼優惠。

退輔會指出，現役軍人在優惠期間，全年入園門票免費(需付保險行政費20元)；住宿費：非假日享房型定價5折，假日8折優惠。並可享優先訂房服務。

9月2日軍人節前一晚，軍人憑證入住三大農場客房1間免費(1泊2食、含眷)。10月30日榮民節前一晚，榮民憑證入住三大農場可享客房1間免費(1泊2食、含眷)。此外，9月及10月軍人、榮民憑證住宿加贈300元商品購物券(軍人9月2日、榮民10月30日除外)。

另一方面，退輔會也預告，10月31日榮民節當天，全民不分身分前往退輔會所屬農場遊憩，均可享門票一律免費(需付保險行政費20元)。

退輔會表示，這一系列敬軍活動公布以來已經獲得熱烈詢問，到今天下午為止，清境農場住房早已被預訂一空，武陵農場及福壽山農場方面，9月2日及10月30日都仍有空房，軍人、軍眷及榮民榮眷可把握難得機會，結合自然美景與誠摯心意，共度溫馨假期。 行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布多項敬軍優惠。圖／退輔會提供

