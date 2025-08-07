聽新聞
0:00 / 0:00
響應九三敬軍 退輔會三大高山農場入園住房優惠
行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠，現役軍人前往遊憩，門票及住宿除與榮民享有同等優惠，9月2日入住也可享有住房免費的加碼優惠。
退輔會指出，現役軍人在優惠期間，全年入園門票免費(需付保險行政費20元)；住宿費：非假日享房型定價5折，假日8折優惠。並可享優先訂房服務。
9月2日軍人節前一晚，軍人憑證入住三大農場客房1間免費(1泊2食、含眷)。10月30日榮民節前一晚，榮民憑證入住三大農場可享客房1間免費(1泊2食、含眷)。此外，9月及10月軍人、榮民憑證住宿加贈300元商品購物券(軍人9月2日、榮民10月30日除外)。
另一方面，退輔會也預告，10月31日榮民節當天，全民不分身分前往退輔會所屬農場遊憩，均可享門票一律免費(需付保險行政費20元)。
退輔會表示，這一系列敬軍活動公布以來已經獲得熱烈詢問，到今天下午為止，清境農場住房早已被預訂一空，武陵農場及福壽山農場方面，9月2日及10月30日都仍有空房，軍人、軍眷及榮民榮眷可把握難得機會，結合自然美景與誠摯心意，共度溫馨假期。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言