快訊

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術 3人不服被押提抗告遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

響應九三敬軍 退輔會三大高山農場入園住房優惠

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠。圖／報系資料照片
行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠。圖／報系資料照片

行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠，現役軍人前往遊憩，門票及住宿除與榮民享有同等優惠，9月2日入住也可享有住房免費的加碼優惠。

退輔會指出，現役軍人在優惠期間，全年入園門票免費(需付保險行政費20元)；住宿費：非假日享房型定價5折，假日8折優惠。並可享優先訂房服務。

9月2日軍人節前一晚，軍人憑證入住三大農場客房1間免費(1泊2食、含眷)。10月30日榮民節前一晚，榮民憑證入住三大農場可享客房1間免費(1泊2食、含眷)。此外，9月及10月軍人、榮民憑證住宿加贈300元商品購物券(軍人9月2日、榮民10月30日除外)。

另一方面，退輔會也預告，10月31日榮民節當天，全民不分身分前往退輔會所屬農場遊憩，均可享門票一律免費(需付保險行政費20元)。

退輔會表示，這一系列敬軍活動公布以來已經獲得熱烈詢問，到今天下午為止，清境農場住房早已被預訂一空，武陵農場及福壽山農場方面，9月2日及10月30日都仍有空房，軍人、軍眷及榮民榮眷可把握難得機會，結合自然美景與誠摯心意，共度溫馨假期。

行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布多項敬軍優惠。圖／退輔會提供
行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布多項敬軍優惠。圖／退輔會提供

榮民 住宿 榮眷 訂房 軍人節 退輔會 行政院 清境農場 武陵農場

延伸閱讀

喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

114年軍人節敬軍記者會 卓榮泰感謝民間企業的參與

想宣布統一言論違法…李文忠批曹興誠說法「法西斯」提醒綠營小心

軍人升艙等沒編預算遭批「拗」航空公司 交通部長：是愛軍敬軍理念

相關新聞

響應九三敬軍 退輔會三大高山農場入園住房優惠

行政院推出「全民致敬，與你同行」九三軍人節敬軍活動，退輔會宣布，自即日起清境、武陵及福壽山三大高山農場推出多項敬軍優惠，...

728大淹水逾一周 軍方持續派兵力協助嘉義地區善後

728連日豪雨重創南部各縣市，至今已超過1周時間，各地災後復原工作持續進行中。雖然天氣轉晴，不過軍方仍持續派出兵力協助嘉...

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

國防部今天表示，從上午8時10分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計47架次出海活動，其中3...

漢光41號演習華麗後備動員 一張表看透「為演而先召」

國軍漢光41號演習，國防部向立法院提出報告，但與實際操作比對，可見為演而先召的問題。是否出現「形式主義」？若按實際情況推演，7月12日中午漢光教召報到，後備軍人才獲令開始往部隊移動報到。實際上，後備軍人6月陸續已接獲後備指揮部通知，提早在7月4日就入營報到，等候9日演習開始。 為何有這樣的時間差？這和「原兵歸原位」又有什麼關係？

公布優惠 卓榮泰：敬軍非一時衝動

賴清德總統在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，行政院長卓榮泰昨與國防部長顧立雄一同出席軍人節敬軍記者會，...

喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

閣揆卓榮泰今天與國防部長顧立雄今天主持軍人節敬軍記者會，卓榮泰說，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，希望9月成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。